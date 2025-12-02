Sirimiri: Palmera inclinada junto a parque infantil en Ondarreta

Desahucios

Comenta Miren K. Aranguren: «Yo tampoco entiendo, Julián (sirimiri del sábado día 29), que haya 8 colectivos en Donostia que no se alegren ... de que las vecinas de Martutene y del Instituto podamos, al fin, después de varios años, ir tranquilas a nuestras casas a cualquier hora, pasear por los caminos de siempre que van hacia Barkaiztegi, coger el tren en el apeadero… sin contemplar peleas y situaciones desagradables. Hemos tenido policía en la zona a diario, cuando hace unos años había alumnos, paseos, deporte y paz. Bastantes chicas jóvenes han dejado de vivir en la zona por miedo, por la inseguridad que hay… Nos hemos tenido que ir hartas de los problemas. Pero para ciertos colectivos lo importante son los de fuera y no la población de aquí. Despliegan una enorme energía en defender los derechos de los extranjeros, pero las mujeres vascas y los derechos de las de aquí les importan cero. Desde mi punto de vista eso es 'Empatía Patológica'».

Bidegorris

Alfonso Goikoetxea escribe: «Me parece fatal que a estas alturas todavía no tengamos un bidegorri en la calle Miracruz y Ategorrieta que enlace con el que viene de Txaparrene. Desde hace muchos años, los vecinos de la zona este de la ciudad, que además es la más poblada, estamos solicitando este bidegorri que sería muy importante en la red de carriles bici de la ciudad, y nunca se realiza. Se trata de un proyecto de gran importancia para conectar directamente el Centro y unos barrios donde vive mucha gente, por lo que el uso de la bicicleta en la ciudad aumentaría considerablemente con este bidegorri. Se habla mucho del cambio climático y de la potenciación de medios de transporte sostenibles como la bicicleta, tal y como se hace en tantas ciudades europeas, pero la realidad es que nos encontramos con una calle Miracruz convertida en una autopista dominada por los coches, lo cual es lamentable e incompatible con estos tiempos. Ni el gobierno municipal tiene intención de realizar este bidegorri, ni los grupos de la oposición lo solicitan, es muy lamentable».

Buses en San Martín

Comenta Antton: «Desde que se cambió el sentido de circulación de la calle San Martín estamos sufriendo el paso de autobuses dentro de nuestras viviendas. El asfalto está destrozado y los edificios con estructura de madera vibran, botan y crujen al paso de los autobuses. Se supone que son edificios protegidos, pero no por el Ayuntamiento. Hace falta una renovación urgente del carril bús antes de que tengamos daños en la estructura de los edificios».

Escasa iluminación

Comenta José Luis: «La iluminación de las farolas de la ciudad es escasa en muchos lugares. Hablo de calles de relevancia como Gran Vía, paseo Colón, plaza de Cataluña y plaza Usandizaga… De ese modo, se crea la atmósfera perfecta para asaltos, agresiones e intentos de robo como el que sufrimos en mi comercio. A quien corresponda ¡Por favor mejoren la iluminación de la ciudad!»