Un lector nos envía esta fotografía obtenida en una zona verde del Antiguo. «Esta palmera, ubicada en la zona de Ondarreta, junto a las facultades universitarias y una zona de juego infantil, no ofrece mucha confianza». No estaría de más una revisión por parte del Departamento de Parques y Jardines.
Sirimiri: Palmera inclinada junto a parque infantil en Ondarreta

Empezó la semana espléndida, con sol radiante, pero por la tarde llegaron las nubes

DV

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:57

Comenta Miren K. Aranguren: «Yo tampoco entiendo, Julián (sirimiri del sábado día 29), que haya 8 colectivos en Donostia que no se alegren ... de que las vecinas de Martutene y del Instituto podamos, al fin, después de varios años, ir tranquilas a nuestras casas a cualquier hora, pasear por los caminos de siempre que van hacia Barkaiztegi, coger el tren en el apeadero… sin contemplar peleas y situaciones desagradables. Hemos tenido policía en la zona a diario, cuando hace unos años había alumnos, paseos, deporte y paz. Bastantes chicas jóvenes han dejado de vivir en la zona por miedo, por la inseguridad que hay… Nos hemos tenido que ir hartas de los problemas. Pero para ciertos colectivos lo importante son los de fuera y no la población de aquí. Despliegan una enorme energía en defender los derechos de los extranjeros, pero las mujeres vascas y los derechos de las de aquí les importan cero. Desde mi punto de vista eso es 'Empatía Patológica'».

