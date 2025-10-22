Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Papeleras solares inteligentes del Boulevard. D. U.

Donostia incorpora el próximo martes otras cuatro papeleras solares inteligentes

Permiten almacenar hasta cinco veces más de residuos que una papelera convencional y se van a situar en el Puerto, la plaza Cervantes, el Boulevard y la calle Loiola

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:07

Comenta

El Ayuntamiento ampliará el martes el sistema de papeleras solares inteligentes de la ciudad con la instalación de cuatro nuevas islas de recogida en la ... entrada del Muelle, la plaza Cervantes, el Boulevard y la calle Loiola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  3. 3 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  6. 6 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  9. 9 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostia incorpora el próximo martes otras cuatro papeleras solares inteligentes

Donostia incorpora el próximo martes otras cuatro papeleras solares inteligentes