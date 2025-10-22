Donostia incorpora el próximo martes otras cuatro papeleras solares inteligentes

El Ayuntamiento ampliará el martes el sistema de papeleras solares inteligentes de la ciudad con la instalación de cuatro nuevas islas de recogida en la ... entrada del Muelle, la plaza Cervantes, el Boulevard y la calle Loiola.

Las nuevas papeleras que se instalarán en esos cuatro puntos son modelo Bigbelly Smart Max, desarrolladas por Future Street y Sulo Ibérica, e incorporan tecnología de compactación automatizada que permite almacenar hasta cinco veces más residuos que una papelera convencional de 120 litros.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento «refuerza su compromiso con la sostenibilidad urbana, la eficiencia en los servicios públicos y la mejora del entorno para la ciudadanía», indica Carlos García, concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos.

Estas nuevas papeleras están diseñadas para la recogida selectiva de cuatro fracciones (envases, papel, orgánica y resto), funcionan mediante energía solar y disponen de sensores infrarrojos que monitorizan en tiempo real el nivel de llenado. Gracias a su conexión digital, pueden gestionarse de forma remota, optimizando las rutas de recogida. Su diseño compacto, accesible y sin aristas mejora la integración en el entorno urbano y garantiza un uso seguro para personas con movilidad reducida.

Esta actuación, con una inversión total de 68.044 euros, forma parte de la estrategia municipal para modernizar el mobiliario urbano y mejorar la gestión de residuos en espacios de alta afluencia.

Fomentar el reciclaje

El delegado socialista subraya que «estas papeleras inteligentes nos permiten dar un salto cualitativo en la gestión de residuos en vía pública». En opinión de Carlos García, estas nuevas islas de recogida no solo mejoran la limpieza, «también fomentan el reciclaje, optimizan recursos y contribuyen a un paisaje urbano más ordenado».

Considera el concejal que «con esta ampliación, seguimos trabajando para que Donostia sea una ciudad más sostenible, moderna y preparada para los retos del futuro».