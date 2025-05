«Donostia es mi ciudad favorita, por eso repito»

Gipuzkoa se vuelve a consolidar como uno de los destinos más atractivos para pasar el Puente de Mayo. Ni si quiera la cercanía a las ... ya pasadas vacaciones de Semana Santa, ni las previsiones de mal tiempo han podido arruinar la escapada al territorio de miles de viajeros . Así lo han vuelto a demostrar los turistas que, desde ayer, comenzaron a llegar maleta en mano y se han dejado ver en los puntos más emblemáticos de la capital como son la Concha o la Parte Vieja. Los clásicos nunca fallan. Y es que, a pesar de haber estado en el territorio en «dos ocasiones», Erick, boliviano viviendo en Madrid, confiesa que «Donostia es mi ciudad favorita». Por eso, esta vez, viene acompañado de sus amigos Juan Carlos y Andrea para que ellos «disfruten también de la ciudad».

Como muchos, este grupo prefiere ir sin un plan establecido. «Aquí hay mucho que hacer», celebran. «Tenemos el alojamiento en Biarritz así que también tendremos tiempo para visitar toda la zona vascofrancesa durante el puente». Su día comenzó ayer con un paseo por Alderdi Eder para después, cómo no, «disfrutar de la gastronomía de Donostia y de sus pintxos», sentencian como buenos turistas a la vez que sonríen y posan para un selfie. Una estampa con la que es habitual encontrarse durante estos días, acompañada en ocasiones por un '¿nos puede sacar una foto porfavor?' o un '¿can you take a picture please?'.

A escasos metros, en la explanada del Puerto de San Sebastián, una familia francesa posa con la Bahía y la Isla Santa Clara de fondo. La madre de familia, Louise, asegura que «somos de una zona muy cercana a Italia y Donostia es muy diferente a lo que estamos acostumbrados allí. Nos está gustando mucho», añade mientras el resto asiente con la cabeza. Cada uno tiene una idea distinta sobre cómo disfrutar de su visita a Donostia. «Paseando, yendo a la playa, probando la comida local... Es nuestra primera vez aquí, así que espero que nos dé tiempo a todo».

La gastronomía, cómo no, es uno de los mayores atractivos del territorio. Visto está que, en estas fechas, los bares de la Parte Vieja donostiarra son el punto de partida de muchos visitantes que vienen dispuestos a probar todas las especialidades. Aunque, en días festivos como el de ayer, irse de pintxos va de la mano de hacer colas para entrar y pedir en los establecimientos. A Miu y su familia no les importanta tanto. Vienen desde Japón y, después de tantos kilómetros recorridos, unos minutos de espera son lo de menos. Además, esta familia está «encantada con la ciudad» pero, sobre todo, con la comida. «Nuestro plan es comer y beber. Nos ha gustado mucho el txakoli», explican un día antes de poner rumbo a París, pues San Sebastián ha sido el destino en el que han decidido pasar unos días antes de viajar a la ciudad del amor. Eso sí, se van «muy contentos. La ciudad es muy bonita y la gente muy amable», cuentan antes de entrar a pedir su ansiada copa de este vino tradicional de Euskadi.

«Si llueve también hay plan»

No solo atraídos por la comida sino también por «la naturaleza y los paisajes del País Vasco» han venido a pasar el Puente de Mayo la familia de Rocío y Sergio, de Sevilla, acompañados por sus dos hijas. Los andaluces admiten que «habíamos estado por Bizkaia pero nunca en Gipuzkoa, así que ya tocaba». Añaden, entre risas, que «nos encanta el norte, aunque el tiempo no tanto. De momento está aguantando, así que a ver si tenemos suerte. Por lo que hemos visto, en Sevilla está parecido». Y si llueve, también hay alternativa. «Las niñas tienen ganas de ir al Aquarium», detallan.

Según datos de alojamientos de Hostelería Gipuzkoa, este Puente de Mayo está siendo mejor que el anterior. Esto tiene un claro porqué. «El año pasado cayó en miércoles y apenas se notó la afluencia de turistas», explica su portavoz, Alberto Aguas. En 2025, el porcentaje de ocupación ronda el 80-90%. De estos, los viajeros nacionales suponen el 50%, un 30% los franceses y, el resto, internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido o Japón. De manera similar, los datos recopilados por Aparture, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Euskadi, muestran que la empresa The Rentals Collections está «casi al completo». De manera más detallada, Sergio Pereda, presidente de la asociación, apunta que «la estancia media es de cinco noches. En esta ocasión el 71% de las reservas son de viajeros internacionales, principalmente de Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda o Estados Unidos». Por otro lado, la anticipación de la reserva ronda el mes.

Algunos visitantes, sin embargo, aprovechan el día festivo para coger el coche y acercarse a la ciudad. Es el caso de Mikel y Lorena, bilbaínos que buscaban un lugar agradable donde pasar el día, a una distancia corta de Bizkaia. «Nos hemos guiado por el tiempo. Hoy, -por ayer-, hemos visto que en Donostia hacía mejor que en Santander, por ejemplo, así que hemos terminado aquí», dicen contentos. Un viaje express.