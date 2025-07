Donostia cambia el protocolo de actuación ante las carabelas portuguesas

El Ayuntamiento de San Sebastián cambia el protocolo de carabelas portuguesas en sus playas. A partir de ahora, la bandera roja solo ondeará en caso ... de que se detecten diez o más ejemplares grandes (más de 20 centímetros) en Ondarreta; 15 o más en La Concha y la zona de baño de la playa de la Zurriola o 2 o más en la isla. También en caso de que se constate una picadura «latigazo», siempre y cuando se aviste alguna carabela.

Según ha explicado el consistorio, este cambio viene motivado por la «aparición inusual de ejemplares pequeños» (2-10 cm) de carabela portuguesa este mes de julio en los arenales donostiarras, que según el anterior protocolo, obligaba por su mera presencia a prohibir el baño. A partir de ahora, en estos casos será el personal socorrista quien determine las medidas a tomar en la playa, que serán, en general, de bandera amarilla y bandera de medusas cuando se observen ejemplares de estos tamaños y/o picaduras leves.

Al igual que hasta ahora, la población estará advertida de la presencia de estas falsas medusas y podrá valorar, según su sensibilidad, si bañarse o no, ya que se ha observado que las picaduras de estos ejemplares pequeños no pasan de leves. De este modo y según la situación de días anteriores, será el personal socorrista quien decidirá si abrir la playa con bandera verde o amarilla, y según se observe la presencia o no de carabelas, mantener o variar la bandera.

En el caso de ejemplares de mayor tamaño, más de 20 centímetros, el nuevo protocolo establece cuatro supuestos; de manera que el color de la bandera variará en función del número de ejemplares detectados en cada playa y en caso de picaduras.

En el primer caso, si se avistan menos de 10 ejemplares en Ondarreta y menos de 15 en la Concha y la Zurriola se pondrá la bandera amarilla y también la del logotipo de medusas. Además, se lanzará un mensaje por megafonía advirtiendo de la presencia de carabelas portuguesas y la recomendación del baño con precaución.

El segundo supuesto contempla la detección de 10 o más ejemplares en la playa de Ondarreta, 15 o más en la Concha y Zurriola; y más de dos en la isla Santa Clara. En este caso se procederá a prohibir el baño. Se colocará por tanto la bandera roja y la de medusas y además por megafonía se informará de que «se están divisando medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido».

En caso de que una persona presente picadura «latigazo» constatada de carabela portuguesa, se haya podido retirar el ejemplar que ha realizado la picadura y no no se avisten más ejemplares en la zona se colocará la bandera amarilla en toda la playa junto con la del logotipo de medusas. Además, por megafonía se repetirá el mensaje de que «se están divisando medusas peligrosas en la playa por lo que el baño deberá ser con precaución».

Por último, si una persona resulta afectada por una picadura de Carabela Portuguesa y, además, se observan más ejemplares en las inmediaciones o no se puede retirar el ejemplar causante, se activará el máximo nivel de alerta. Es decir, se prohibirá el baño en esa playa y una vez más se informará por megafonía de la situación.