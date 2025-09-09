Devuelven 90 toneladas de arena a la playa de Ondarreta

Anoche se inició una nueva tanda de recogida de piedras en la playa de Ondarreta, aprovechando las mareas vivas extremas de esta semana. Esta nueva ... fase de eliminación de escombros se aprovechó para devolver al arenal del Antiguo la arena que se retiró en agosto pegada a los cascotes, alrededor de 90 toneladas de sedimento que de dejaron en montones en la zona intermareal para que las mareas la redistribuyeran de forma natural.

El resultado final del dispositivo de retirada de piedras se conocerá hoy, dado que los operarios movilizados anoche estaba previsto que trabajaran desde las 21 horas hasta las 3 de la mañana. Ayer y hoy son días de luna llena y de fuertes mareas –con coeficiente por encima de 100– lo que garantizará mareas extremas. Esto permitirá a las máquinas trabajar en mayor superficie de playa, sobre todo en zonas de la orilla a las que no se llegó en anteriores intervenciones.

Traer arena y llevar piedras

Para aprovechar los viajes entre la playa y la empresa Ekotrade de Astigarraga, donde se llevan los áridos para su reciclaje, los camiones transportarán de vuelta a Ondarreta la arena pegada a las piedras recogidas hace dos semanas y se llevarán de la playa los nuevos cascotes que recojan.

Anoche el operativo estaba compuesto por cuatro camiones con sus conductores, la retroexcavadora utilizada hace dos semanas y la despedregadora impulsada por un tractor. Además estuvieron presentes el miembro de Aranzadi Marko Sierra, responsables de la UTE Serkom y de la empresa de reciclaje Ekotrade y el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García (PSE).

Durante las primeras horas de la noche se mantenía la incógnita del rendimiento que lograría este despliegue de máquinas y recursos humanos. Hace dos semana el operativo encontró una situación propicia dado que la playa registró uno de los niveles más bajos de arena de los últimos años. Esta circunstancia, unida a las mareas bajas extremas, propicia una abundante recogida de piedras. Sin embargo, los restos del huracán Erin provocaron varias jornadas de fuerte oleaje lo que contribuyó a movilizar arena y a cubrir de sedimento los cascotes acumulados en la orilla de Ondarreta.

Durante las dos jornadas de agosto se recogieron 402 toneladas de piedras mezcladas con arena. Anoche se devolvieron 90 toneladas de arena pegadas a las piedras retiradas de agosto. El mar establecerá si hay condiciones propicias o desfavorables esta semana para retirar escombros.