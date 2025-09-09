Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La arena fue depositada en montones que luego la marea se encargaría de redistribuir.

Ver 17 fotos
La arena fue depositada en montones que luego la marea se encargaría de redistribuir. Sara Santos

Devuelven 90 toneladas de arena a la playa de Ondarreta

El dispositivo de retirada de piedras inició anoche una nueva fase de eliminación de cascotes y recuperó el sedimento que salió pegado a los escombros en agosto

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:01

Anoche se inició una nueva tanda de recogida de piedras en la playa de Ondarreta, aprovechando las mareas vivas extremas de esta semana. Esta nueva ... fase de eliminación de escombros se aprovechó para devolver al arenal del Antiguo la arena que se retiró en agosto pegada a los cascotes, alrededor de 90 toneladas de sedimento que de dejaron en montones en la zona intermareal para que las mareas la redistribuyeran de forma natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  4. 4 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  5. 5 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  6. 6 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  7. 7

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  8. 8

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  9. 9 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  10. 10

    La Asambla francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Devuelven 90 toneladas de arena a la playa de Ondarreta