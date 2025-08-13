Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Playa de Ondarreta fue el escenario de un intento de robo Gorka Estrada

Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle

El autor del hecho, un hombre de 33 años con numerosos antecedentes, intentó huir con la mochila del bañista y ya había intentado previamente sustraer un móvil a una mujer

Á.L.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:59

Un hombre de 33 años fue detenido por la Ertzaintza en la playa de Ondarreta como presunto autor de un hurto y de un robo con violencia este pasado martes. El autor de los hechos arrojó una toalla sobre la mochila de un bañista e intentó huir con ella, pero la víctima se percibió del hurto y comenzó a perseguirle hasta darle caza. En el forcejeo, fue agredido por el detenido, lo que le provocó lesiones menores.

Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la tarde de este martes en Ondarreta. La Ertzaintza recibió una llamada en la que se le comunicaba del robo y se informaba de que la víctima había logrado detener a su autor. El bañista al que había sustraído su mochila relató a los agentes lo sucedido, ya que había sido testigo y partícipe. Vio cómo le robaban sus pertenencias mientras se bañaba, corrió hacia él, le dio alcance, le consiguió retener y finalmente fue agredido en el forcejeo.

Otra usuaria de la playa también indicó a los agentes que, momentos antes, la persona finalmente detenida le había sustraído el móvil, pero que, al percatarse y recriminárselo, este se lo devolvió. Así las cosas, el hombre, de 33 años, fue detenido por robo con violencia y hurto en grado de tentativa y trasladado a dependencias policiales, donde se constató que contaba con numerosos antecedentes en diversos cuerpos policiales por hechos similares.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, será puesto a disposición judicial.

