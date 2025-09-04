Detenido en Amara por los daños causados en un comercio y un balcón al prender fuego a una moto El joven de 22 años, que presentaba quemaduras en la mano, ha reconocido la autoría los hechos cuando se la practicaba un registro

Á.L. Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

Un joven de 22 años ha sido detenido esta madrugada por la Ertzaintza como consecuencia de los daños causados en un comercio y el balcón de una vivienda en el barrio donostiarra de Amara al prender fuego a una motocicleta, que ha acabado destrozada.

Los vecinos de la donostiarra Plaza Arroka se han quedado impactados en la mañana de este jueves al ver el esqueleto de esa motocicleta de alta cilindrada de pie tras ser devorada por el fuego y las consecuencias que en el edificio más cercano ha provocado el incendio, ya extinguido.

Los hechos han tenido lugar a la una y cuarto de la madrugada del lunes al martes en la Plaza Arroka de San Sebastián. La Ertzaintza ha sido avisada de que había un incendio en el lugar, pero los agentes que han acudido en primera instancia no han sido capaces de extinguirlo con los medios que tenían disponibles en ese momento, por lo que han tenido que llamar a una dotación de bomberos, ya que las llamas estaban alcanzando a un edificio cercano y habían causado daños en un establecimiento hostelero y en el balcón de una vivienda.

La Ertzaintza ha comenzado pronto a recabar información e investigar sobre lo sucedido y ha localizado en las cercanías a un joven que, además de presentar quemaduras en una mano, portaba dos mecheros, un martillo y unas tenazas. Mientras se le registraba y se le ocupaba todo ese material, ha reconocido su implicación en el incendio. Ante tales evidencias, este hombre de 22 años ha sido detenido por un delito de daños y trasladado a dependencias policiales, para ser puesto a disposición judicial cuando finalice la investigación.