Las diez noticias clave de la jornada
La pieza tiene un orificio en su extremo que permite pensar que era utilizado para el arrastre.

Descubren en Ondarreta una pieza de madera tallada de otra antigua embarcación

El Servicio de Patrimonio del Departamento foral de Cultura tiene previsto sacar el listón, de 8 metros de longitud, a finales de septiembre para su estudio

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:09

Ondarreta sigue dando sorpresas. La pérdida de arena en la parte occidental de esta playa no solo ha hecho aflorar las molestas piedras sino que ... ha vuelto a poner en alerta a los arqueólogos. Una larga pieza de madera tallada con un orificio en uno de sus extremos alimenta la hipótesis de que nos encontramos ante los restos de una antigua embarcación. De otro viejo barco, como el que se encontró el verano pasado en esta zona y que la Diputación acordó mantener enterrado. El nuevo hallazgo será sacado de la arena a finales de septiembre para su estudio y conservación en el centro Gordailua.

