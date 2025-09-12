Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años» Una vecina de la plaza de Benta Berri ha pedido medidas urgentes para la limpieza, desinfección y control de la colonia de palomas

Una vecina donostiarra ha denunciado públicamente la situación límite que vive una comunidad de vecinos de San Sebastián con motivo de los excrementos de las palomas que «imposibilitan el acceso a sus viviendas y suponen un problema que afecta a su salud desde hace 25 años».

«Solicitamos la intervención urgente para que se adopten medidas de limpieza, desinfección y control de la colonia de palomas que afecta a los portales de las plazas de Benta Berri», ha demandado la inquilina a través de un mensaje enviado al apartado Fotodenuncias de este periódico.

Según señala, los hechos se viene sucediendo desde hace 25 años y ha obligado a los vecinos de los bloques afectados a tener que trazar rutas alternativas para acceder a sus viviendas para evitar la suciedad y excrementos de estas aves.

«Llevamos 25 años conviviendo con esta situación que afecta a nuestra salud y que nos impide salir y entrar en el portal sin dar un rodeo», lamenta.

Este mismo verano, vecinos del centro de Donostia también han denunciado la proliferación de gaviotas. Una presencia mucho más numerosa de lo habitual de estos animales que, aseguran, les ha impedido usar las terrazas de sus viviendas e incluso dormir por las noches.

«A las 4 de la mañana sus ruidos son insoportables y no nos dejan dormir», comentaba a este periódico Patxi Bereciartua, residente en la calle Manterola, en un reportaje publicado hace escasos días en El Diario Vasco, queja a la que se sumaban otros vecinos de calles colindantes asegurando que ha habido «una notable subida» en el número de gaviotas este verano, tanto en los tejados de los edificios como en las playas.