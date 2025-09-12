Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza Benta Berri de San Sebastián.

Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»

Una vecina de la plaza de Benta Berri ha pedido medidas urgentes para la limpieza, desinfección y control de la colonia de palomas

Javier Medrano

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:51

Una vecina donostiarra ha denunciado públicamente la situación límite que vive una comunidad de vecinos de San Sebastián con motivo de los excrementos de las palomas que «imposibilitan el acceso a sus viviendas y suponen un problema que afecta a su salud desde hace 25 años».

«Solicitamos la intervención urgente para que se adopten medidas de limpieza, desinfección y control de la colonia de palomas que afecta a los portales de las plazas de Benta Berri», ha demandado la inquilina a través de un mensaje enviado al apartado Fotodenuncias de este periódico.

Según señala, los hechos se viene sucediendo desde hace 25 años y ha obligado a los vecinos de los bloques afectados a tener que trazar rutas alternativas para acceder a sus viviendas para evitar la suciedad y excrementos de estas aves.

«Llevamos 25 años conviviendo con esta situación que afecta a nuestra salud y que nos impide salir y entrar en el portal sin dar un rodeo», lamenta.

Este mismo verano, vecinos del centro de Donostia también han denunciado la proliferación de gaviotas. Una presencia mucho más numerosa de lo habitual de estos animales que, aseguran, les ha impedido usar las terrazas de sus viviendas e incluso dormir por las noches.

«A las 4 de la mañana sus ruidos son insoportables y no nos dejan dormir», comentaba a este periódico Patxi Bereciartua, residente en la calle Manterola, en un reportaje publicado hace escasos días en El Diario Vasco, queja a la que se sumaban otros vecinos de calles colindantes asegurando que ha habido «una notable subida» en el número de gaviotas este verano, tanto en los tejados de los edificios como en las playas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  7. 7

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  8. 8

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  9. 9

    La rutina de un remero en La Concha
  10. 10 «Las imágenes nos han emocionado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»

Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»