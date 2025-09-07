Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Karmele Egues observa desde su terraza el tejado donde las gaviotas han hecho un nido este verano. Arizmendi

«Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»

Varios vecinos del Centro de Donostia denuncian que la proliferación de estas aves les impide usar sus terrazas o dormir por las noches

Leticia Alfonso

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:19

Vecinos del Centro de San Sebastián aseguran que las gaviotas les han impedido vivir tranquilos en sus casas este verano, cuando han percibido un notable ... aumento de estas aves en sus tejados y azoteas, donde en varias ocasiones han llegado a poner sus nidos. «A las 4 de la mañana sus ruidos son insoportables y no nos dejan dormir», asegura a este periódico Patxi Bereciartua, residente en la calle Manterola. «Además pican el lucero del patio con la intención de romperlo, da bastante miedo», añade preocupado. «Yo soy mayor, llevo toda la vida en este barrio, y nunca había vivido algo así. ¡Este verano hay una invasión!».

