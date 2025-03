Comienza la instalación de los 65 nuevos paneles informativos y postes de señalización de Urgull

Caída de un árbol y reparación de caminos

En relación a Urgull, un árbol cayó ayer por la mañana en una de sus laderas, situada en la calle Elbira Zipitria. En previsión de posibles riesgos se cerró el acceso al monte desde Gaztelubide y el museo San Telmo. «El fuerte viento de días atrás, sin duda, está en el origen de la caída», afirma el concejal del PSE. Hoy mismo se procederá a retirar el ejemplar, pero no se abrirá esta vía que comunica el Castillo con la Parte Vieja. El Departamento de Mantenimiento Urbano va a aprovechar que hay que retirar el árbol para adecentar este camino. «Algunas zonas cercanas a este punto de Urgull no estaban en las mejores condiciones y por ello vamos a proceder a un arreglo de las vías». Por lo que independientemente de que hoy mismo se retire el árbol caído, «se va a actuar consolidando las vías y mejorando su situación para que no haya riesgos a futuro», explica el edil.