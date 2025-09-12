Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas» El precio de dos consumiciones en un bar de San Sebastián ha provocado un aluvión de comentarios con división de opiniones al respecto

J.M. Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

El precio de la hostelería de San Sebastián vuelve a estar en el candelero después de la reciente publicación de una clienta que ha compartido en redes sociales la cuenta que le cobraron en un bar junto a la Parte Vieja de la ciudad y que ha desatado un aluvión de comentarios y respuestas al respecto.

«Esto es lo que me han cobrado hoy en el Boulevard por una tónica y una manzanilla», ha publicado la usuaria junto a una fotografía del ticket, en el que se refleja el precio de las dos consumiciones, que asciende a 8,40 euros y corresponde a 4,70 euros la tónica y 3,70 euros la manzanilla.

Una cantidad excesiva, según su punto de vista y el de muchas personas que se han sumado al debate en la publicación de Facebook, que acumula más de ciento ochenta comentarios, en su mayoría reproches a este tipo de precios que aseguran se repiten en algunos puntos de Donostia.

«Es triste pero es lo que hay. Hay que dejar de ir entrando a estos bares», «No vayas más. Yo ya hay bares a los que no voy que antes iba» o «Se están pasando», han comentado algunas personas al respecto.

No obstante, otros participantes de la discusión han desviado el debate a si se debe o no publicar los precios de un establecimiento cuando uno no queda satisfecho por el posible perjucio que esto supone a los locales hosteleros. «Yo lo que no hago es publicar eso porque no es cuestión de fastidiar al negocio. Con no volver vale pero publicarlo no lo haría, es igual que si te tratan mal o te atiende mal», señalaba un usuario si bien otros muchos replicaban que «está bien que se publiquen este tipo de cosas para no volver a cometer errores y estar todos sobre aviso».

El debate sobre los precios de la hostelería en San Sebastián no se ha quedado ahí y otro grupo de usuarios han defendido al establecimiento implicado e incidido en que el precio responde a que se trata de un servicio en terraza en pleno Boulevard de Donostia.

«Supongo que en pleno Boulevard y terracita con servicio. Viaja un poco y luego te quejas», opinaba un usuario. «Siempre hay sitios así en Donosti y en Madrid o donde sea, si te parece caro....no vayas», sentenciaba otro.