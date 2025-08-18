Los cien ojos que vigilan el tráfico en Donostia

El Ayuntamiento dispone de una red de cámaras repartidas por toda la ciudad con las que vigila y controla el tráfico. Están dirigidas hacia las ... principales vías de circulación y sirven para gestionar el tránsito de vehículos y realizar los ajustes necesarios en cada momento, de lo que se encargan los agentes de Movilidad sobre el terreno. También velan por el buen uso de los carriles bus y los accesos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la Parte Vieja, con lectura de matrículas y tramitación de sanciones a los infractores. Son alrededor de un centenar y las hay de varios tipos. Ahora, al dictarse una resolución de Alcaldía para adecuarlas a la legalidad vigente, se ha podido conocer su ubicación exacta.

Ángulo de 360 grados. Las veinte cámaras de control de tráfico se usan para conocer el estado del tráfico de la ciudad. Están orientadas hacia las calzadas, por lo que únicamente visualizan vehículos. Estás cámaras se controlan desde la central de coordinación del Ayuntamiento y se vigilan en tiempo real. Emiten señal de vídeo y se pueden realizar grabaciones. No generan sanciones, pero las imágenes recogidas se pueden ceder a la Guardia Municipal bajo requerimiento. Por lo general, se colocan en postes a gran altura.

Se localizan en Jai Alai (confluencia de las avenidas de Navarra y de Ategorrieta), plaza de Euskadi, Reina Regente con República Argentina, San Martín con Easo, Prim con Urbieta, Pío XII, Aita Donostia, avenida Satrustegi, plaza de Europa, puentes de Mundaiz y José Antonio Agirre, plaza Cervantes, paseo de Riberas de Loiola, plaza Ibaeta, paseo Colón con Gran Vía, avenida de Ategorrieta 24, paseo de Mons, Urbieta 1, Zubieta 58 y Hernani 14. Todas ellas, excepto las tres últimas –que son de sentido único–, ofrecen un ángulo de visión de 360 grados y también captan el tráfico de las vías adyacentes.

Según explica la concejala de Movilidad, Olatz Yarza, «la instalación de estas cámaras está presidida por el principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima, tratándose de medidas susceptibles de conseguir el objetivo propuesto. Objetivo para el que se ha ponderado la adecuación de su empleo para optimizar el control, vigilancia y regulación del tráfico y la seguridad vial atendiendo a criterios como la naturaleza de la vía, nivel de flujo y congestión del tráfico, los índices de siniestralidad, la climatología u otras circunstancias singulares que concurren en las vías. Es por ello que la ubicación de las cámaras obedece a conocer el estado a tiempo real de estos puntos tratándose de puentes de comunicación entre barrios, puntos céntricos con alta intensidad de tráfico de vehículos, intersecciones de vías complejas y accesos y salidas a la ciudad».

5 tipos de cámaras gestiona Movilidad en la ciudad: control de tráfico, control de acceso (ZBE, Parte Vieja, áreas peatonales...), control de restricciones de circulación, conteo de vehículos y radares de velocidad.

ZBE y Parte Vieja. Dentro de la categoría de cámaras de control de acceso están las que rodean la ZBE y la Parte Vieja. Las primeras se usan para comprobar la etiqueta ambiental de los vehículos que entran y salen de la almendra central. Están orientadas hacia las vías de tráfico, por lo que únicamente visualizan matrículas y los datos se cotejan con la base de la DGT para conocer el distintivo que le corresponde a cada vehículo. En caso que no cumpla este con las restricciones vigentes, se procede a tramitar la propuesta de sanción pertinente.

Estas 39 cámaras distribuidas en diez puntos de la ciudad solamente captan imágenes fijas y no tienen señal de vídeo ni se visualizan en tiempo real. Las imágenes recogidas se pueden ceder a Guardia Municipal en caso de ilícito penal. Se encuentran en los puentes de Zurriola, Santa Catalina y María Cristina, paseo de los Fueros, plaza del Centenario, calle Autonomía 25, calle Belizalde 3, calle Beloka 22, calzada de Aldapeta y paseo de Miraconcha.

Las cámaras de acceso a la Parte Vieja, por su parte, se usan para controlar la entrada de los vehículos autorizados y de los destinados a labores de carga y descarga en el horario permitido. Están dirigidas hacia los viales de acceso al barrio histórico, incluidos el Boulevard y la calle Aldamar. En caso de que capten personas, las imágenes son tratadas para evitar su identificación. Funcionan como las de la ZBE, con una base de datos de matrículas autorizadas y sirven como prueba para tramitar multas. Estas cámaras solamente captan imágenes y tampoco transmiten vídeo ni se visualizan en tiempo real, aunque las fotografías se pueden ceder a Guardia Municipal si las solicita. Son cuatro y se localizan en las calles Aldamar 2, Hernani 1, Legazpi 1 e Iñigo 15.

Características Algunas cámaras ofrecen imágenes en tiempo real y otras solo captan matrículas para tramitar sanciones

Zonas de prioridad peatonal. Entre las cámaras de control de acceso se incluyen asimismo las que vigilan las zonas de prioridad peatonal (Elkano, plaza Gipuzkoa, San Francisco...), en las que existe un horario autorizado para determinados vehículos. Su uso y características son similares a los del resto de cámaras de acceso y las imágenes captadas se utilizan para tramitar sanciones a los infractores.

Existen asimismo cámaras de control de restricciones de tráfico, que se emplean para velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en puntos concretos de la ciudad, como el giro de Urbieta hacia San Martín –solo permitido a buses, taxis y motos–, la circulación de vehículos no autorizados por la segunda manzana de la Avenida –viniendo desde el hotel Londres– o la invasión del paso exclusivo para Dbus habilitado junto a las cocheras de Marrutxipi.

Nueva cámara que vigila el giro de Urbieta a San Martín. Debajo, poste con cámaras de control de tráfico y de accesos a la ZBE. Arizmendi

Yarza subraya que «el uso de cámaras de lectura de matrículas para el control de acceso a la ZBE, Parte Vieja y áreas restringidas cumple con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, según la legislación vigente. Su implementación permite el cumplimiento de normativas ambientales, optimiza los recursos públicos y garantiza un tratamiento igualitario y transparente en el control de accesos. Además, el sistema respeta la normativa de protección de datos, al limitar la información recopilada y proteger los derechos de los ciudadanos».

Conteo de vehículos. Por último, están las cámaras encargadas de contar los vehículos que transitan por determinadas vías. En este caso, su propósito es, en función de dónde estén ubicadas, contar los vehículos que entran y salen de los aparcamientos habilitados para realizar las operaciones de carga y descarga en la Parte Vieja con el fin de conocer la disponibilidad de aparcamiento; contar los vehículos que entran y salen del Ensanche Oriental dad o controlar la entrada de vehículos por los accesos a la ciudad, por ejemplo en Marrutxipi.

Una decena de radares. Se usan para controlar las restricciones de velocidad en las ubicaciones donde están instalados. Apuntan hacia las calzadas, por lo que únicamente visualizan vehículos. El cinemómetro permite medir la velocidad de paso en el punto de medición y, en caso de no cumplir los límites establecidos, se procede a tramitar la propuesta de sanción pertinente. Los radares solo toman imágenes fijas, no tienen señal de vídeo ni se visualizan en tiempo real. Las fotografías se usan exclusivamente como evidencia a la hora del envío de la sanción.

Su localización es conocida pues se anuncia unos metros antes: avenida de Tolosa 95, calle Fernando Sasiain 12, calle Sibilia 36, paseo de Otxoki 91, paseo de Bizkaia 2, avenida Alcalde J. Elosegi 191, paseo de Zorroaga 27, paseo Federico G. Lorca 6, paseo Riberas de Loiola y avenida de Navarra 50.

La delegada del PNV argumenta que la red de radares «cumple con el principio de proporcionalidad, ya que los beneficios en términos de seguridad pública superan la mínima intromisión en la privacidad de los conductores infractores. La implementación de medidas de protección de datos fortalece este equilibrio, garantizando que el sistema actúe dentro de los límites de respeto a los derechos de los ciudadanos».