La campaña de asfaltado llegará en 2026 a una veintena de calles de nueve barrios de Donostia

La Junta de Gobierno Local ha sacado a concurso el contrato de reparación de calzadas que se acometerá en 2026 y que incluye una veintena ... de calles de nueve barrios de la ciudad, con un presupuesto de 800.000 euros y un plazo de ejecución de 23 semanas.

Según explica el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, en base a las inspecciones realizadas por los vigilantes de su departamento y de la contrata de reparación y renovación de pavimentos de la ciudad, informes de la Guardia Municipal y sugerencias de los ciudadanos, han sido localizados deterioros en las calles Aizkolene, Lanberri y Andoain y paseos de Borroto y Oriamendi en Aiete, paseo de Herrera y avenida de Pasai San Pedro en Altza, paseos de Bizkaia y de Izostegi en Amara, calle Antonio Arzak en el Antiguo, calles Bergara y Peñaflorida y paseo del Árbol de Gernika en el Centro, paseos del Duque de Mandas y Gabriel Aresti y calle Tejería en Egia, Secundino Esnaola, Segundo Izpizua y avenida de Zurriola en Gros, paseo de Zubiaurre, calle de Buztintxulo y calle de Baratzategi en Intxaurrondo y paseo de Ubarburu en Martutene.

El edil del PSE apunta que, como ocurre desde hace ya algunos años, el consistorio acometerá simultáneamente dos tipos diferentes de actuaciones. El primero consiste en renovar tramos completos de calzada en una longitud mínima de una manzana (90 metros lineales), bien con fresado del pavimento existente y extendido de una nueva capa de rodadura, bien con la aplicación sobre la capa existente, bacheada anteriormente, de una capa de rodadura.

El segundo es la reparación puntual de baches del pavimento de rodadura, oscilando su superficie entre 5 y 400 metros cuadrados en su mayor parte, y se realiza en aquellas calles que por su estado van a exigir una renovación del pavimento de calzada «a corto plazo».

García detalla que las vías objeto de este proyecto presentan un deterioro del asfalto con «numerosas» fisuras, baches y peladuras que «obligan» a la intervención «inmediata». Algunas de estas calles presentan «tramos con grietas longitudinales y transversales, bacheos o incluso ondulaciones, por lo que necesitarán un tratamiento más consistente en su actuación». El delegado socialista advierte asimismo de que «desde un punto de vista general, podemos achacar la principal causa del deterioro del pavimento al natural desgaste por uso del firme de la carretera, al tráfico pesado que soportan las calles y a la edad del asfalto, que en la mayoría de las vías supera los veinte años».