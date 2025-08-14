Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Firme en mal estado en la calle Peñaflorida. IÑIGO ROYO

La campaña de asfaltado llegará en 2026 a una veintena de calles de nueve barrios de Donostia

Mantenimiento Urbano destina 800.000 euros a renovar el firme de vías principales de Centro, Gros, Amara, Antiguo, Egia, Altza, Martutene, Intxaurrondo y Aiete

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

La Junta de Gobierno Local ha sacado a concurso el contrato de reparación de calzadas que se acometerá en 2026 y que incluye una veintena ... de calles de nueve barrios de la ciudad, con un presupuesto de 800.000 euros y un plazo de ejecución de 23 semanas.

