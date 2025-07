Una de las cafeterías más pequeñas de San Sebastián abre nuevo local en Gros

Natalia Vázquez Miércoles, 9 de julio 2025, 11:35 Comenta Compartir

La marca de café de especialidad 'Motx' inaugura su segundo local en el barrio donostiarra de Gros, específicamente en la Calle Usandizaga 21, a pocos metros de la playa de La Zurriola, lo que la convierte en un destino ideal para este verano.

Lo que hace más curiosa su apertura sería lo minimalista que resulta este nuevo lugar, con un tamaño de solamente 2,5 x 4 metros, aproximadamente unos 10 metros cuadrados. Con esta cifra 'Motx' se transforma en una de las cafeterías más pequeñas de San Sebastián. Aún así, su particular idea de negocio no necesita de un lugar con muchas dimensiones: «Quisimos crear el concepto de café take away, que sea rápido pero de buena calidad», comenta Jonny Wong, el gerente del local.

Eso sí, decorar un espacio de tan poco tamaño tiene muchas complicaciones. Tanto es así que tuvieron que pedir muebles a medida para el nuevo local de Gros: «Todo está pensado al milímetro, mi mujer, que es diseñadora, fue la que se encargó de medir el lugar y diseñar todo el material para que pudiese entrar en la cafetería». La firma cuenta ya con un primer establecimiento en el corazón de la Parte Vieja de San Sebastián, abierto desde abril del año 2024.

Los propietarios de este pequeño lugar de Gros no dudaron en compartir en su cuenta de Instagram '@lifeismotx' imágenes del día de la inauguración, mostrando cómo se hace su café de especialidad y sirviéndoselo a sus primeros clientes.

'Motx', un nuevo concepto de cafetería que aterriza en San Sebastián

Aunque a veces se crea que rapidez es sinónimo de algo barato o de peor calidad, existen algunas excepciones, tal y como ha podido demostrar la reciente llegada de esta firma a Donostia. «Todo nace cuando empiezo a hacer café de especialidad en Zarautz. Después quise irme a la capital, Donostia. Tenía un socio que tuvo la idea de arrancar esta idea de negocio con el concepto de 'café para llevar y rápido'. Por eso lo llamamos 'Motx', porque es el momento corto y breve de tomar un café, pero sin quitarle la buena calidad al mismo», explica Wong.

Actualmente 'Motx' continua siendo esa cafetería take away que, no obstante, tiene un mensaje que lo diferencia de los demás lugares: «Aunque sea un momento corto o instantáneo, porque estamos hablando de un café para llevar, no significa que no sea un momento especial y que no tengamos impacto en los clientes. Como es un local tan pequeño, les tenemos en frente preparándoles su café y así tenemos la oportunidad de hablar con ellos y de poder darles una experiencia muy personal».