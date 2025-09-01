«El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»

¡Por fin! Fue la frase más repetida este lunes en las paradas de Amara de la línea 28 de Dbus. Los dos años y ... dos meses que esta línea ha tenido un recorrido por el río en vez de por la calle Easo se han hecho eternos para sus usuarios habituales. El avance de las obras del Topo ha permitido recuperar el trayecto habitual y los suspiros de alivio fueron la tónica en las paradas. Rafael López comentó, con algo de sorna, que el primer día de recuperación de la circulación por Easo debía haber sido «gratis» en compensación por los perjuicios que se ha ocasionado a los viajeros.

Han sido 26 meses interminables para muchos usuarios habituales de las líneas 28 (Amara-Ospitaleak) y 21(Amara-Mutualitateak). Estas líneas modificaron en junio de 2023 su recorrido por las obras ferroviarias en el entorno de la calle Easo y llevaron los autobuses por el paseo Bizkaia, paseo Árbol de Gernika, Etxaide y Okendo. Este recorrido alejaba mucho a los usuarios del mercado de San Martin y La Concha, por citar dos destinos habituales de los vecinos de Amara.

Rafael López esperaba con su madre, Carmen Pascual, la llegada de un 28 en la avenida de Madrid. «Estábamos deseando volver al recorrido por Easo», dijo la mujer. «Para ir a la playa de La Concha lo que hacíamos era ir en el autobús hasta el Boulevard y, sin bajarnos, continuábamos hasta la primera parada de Urbieta porque Okendo nos quedaba muy lejos», explicó.

Joserra Zubizarreta vive en la calle Moraza. Desde hace unos meses se mueve con una silla de ruedas y debe ir continuamente al hospital. Este lunes se bajó con su acompañante en la parada de la plaza Easo. Cuando le preguntamos por el cambio de recorrido del autobús la expresión de su rostro lo decía todo: «¡Felicidad absoluta!». Iñaki comentó que mucha gente de Amara va al mercado de San Martín y el anterior recorrido del autobús les venía a desmano.

«Quejas mañana y tarde»

Los comerciantes de Easo también notaron el cambio y explicaron que muchos vecinos de esta calle y su entorno cogen el autobús 28 para ir hasta el Boulevard. Es el caso de Javier Fabián, de la tienda 'La Despensa'. Señaló que los residentes de la zona son una población envejecida que necesitan el autobús para moverse. «Mis clientes se quejaban mañana y tarde de que el autobús había dejado de pasar por la calle. A nosotros también nos viene bien la vuelta del 28 porque hay clientes que al dejar de pasar el autobús dejaron de comprar en la tienda. Les caía muy lejos la parada de Okendo».

Edoardo Chiarilli, de la panadería 'La Tahona', comentó igualmente que en estos dos años «los clientes habituales han seguido viniendo, pero hemos perdido algunos clientes ocasionales».

Maribel García volvió este lunes a coger el autobús en la plaza Easo para dirigirse hacia el Boulevard: «¡Ya era hora! Yo no vivo por aquí pero cuando lo leí en DV dije 'Qué bien'. En el sirimiri había muchas quejas de que el autobús les dejaba en el río y es lógico».