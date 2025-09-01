Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»

Movilidad ·

Los usuarios de una de las principales líneas de Dbus suspiran de alivio tras la recuperación de su recorrido tradicional por la calle Easo

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:57

¡Por fin! Fue la frase más repetida este lunes en las paradas de Amara de la línea 28 de Dbus. Los dos años y ... dos meses que esta línea ha tenido un recorrido por el río en vez de por la calle Easo se han hecho eternos para sus usuarios habituales. El avance de las obras del Topo ha permitido recuperar el trayecto habitual y los suspiros de alivio fueron la tónica en las paradas. Rafael López comentó, con algo de sorna, que el primer día de recuperación de la circulación por Easo debía haber sido «gratis» en compensación por los perjuicios que se ha ocasionado a los viajeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  5. 5

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  6. 6

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  7. 7

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  8. 8

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  9. 9

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  10. 10 Becker se acerca a Osasuna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»

«El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»