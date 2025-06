EH Bildu exige cubrir el Topo en Amara Berri y rechaza la instalación de pantallas acústicas

EH Bildu ha presentado este martes varias iniciativas en el Ayuntamiento de San Sebastián y el Parlamento Vasco para exigir a Euskal Trenbide Sarea (ETS), ... al Gobierno Vasco y el propio consistorio donostiarra «una solución integral a los problemas acústicos y de integración urbana del Topo en Amara Berri mediante su cubrimiento y contando con la ciudadanía».

En una comparecencia conjunta de la concejala Garbiñe Alkiza y la parlamentaria Amancay Villalba, la coalición abertzale ha mostrado su rechazo a la propuesta de las instituciones competentes de colocar pantallas junto a las vías para reducir el ruido en el paseo de Errondo.

«Los vecinos de Amara Berri llevan años luchando contra los efectos negativos del ruido y las vibraciones provocadas por el Topo, que afectan a su vida cotidiana y deterioran la estructura urbana y la calidad del espacio público. Pero desoyendo la demanda del barrio, ETS ha propuesto la instalación de unas pantallas acústicas que está desarrollando en colaboración con la empresa Tecnalia. Estas pantallas, que aún se encuentran en fase de prototipo y que no se han instalado en ningún lugar, no garantizan la eliminación del ruido ni resuelven la integración urbana, según denuncian los propios vecinos. Además, tienen un metro de altura y está previsto colocarlas a la altura de las ruedas, un aspecto que pone en duda su eficacia», han advertido.

EH Bildu llevará este asunto a las comisiones municipales del lunes 16 mediante una interpelación en la que preguntará al alcalde, Eneko Goia, «por qué no ha respondido a las demandas del vecindario, por qué no ha mostrado voluntad de reunirse con ellos y por qué no ha impulsado la colaboración con ETS y el Gobierno Vasco para estudiar la viabilidad del cubrimiento», ha explicado la edil Alkiza.

A su juicio, la actitud de Goia es «muy preocupante» ya que, a pesar de que los afectados «le han enviado ya dos mensajes, no han recibido ninguna respuesta. El alcalde debe dar la cara y ofrecer una solución. No basta con mantenerse en silencio o escudarse en los criterios de ETS. ¿Dónde quedaron las promesas de hace tres años? ¿Por qué ahora dicen que el cubrimiento no es viable? Este problema afecta a muchos ciudadanos y el Ayuntamiento tiene que adoptar una actitud activa. Es fundamental escuchar a los vecinos».

Asimismo, EH Bildu ha registrado una moción ordinaria para el Pleno de junio «para mostrar una postura firme a favor del cubrimiento y exigir al Gobierno Vasco y a ETS que, junto al Ayuntamiento, busquen y pongan en marcha una solución para cubrir el Topo».

La coalición soberanista ha presentado también una proposición no de ley en el Parlamento Vasco, que se debatirá el 24 de junio, en la que plantea dos demandas al Gobierno Vasco y a ETS: «Que trabajen conjuntamente con el Ayuntamiento de Donostia para buscar e implementar una solución que permita cubrir el metro entre Morlans y el paseo de Zorroaga, con el fin de mejorar su integración urbana y resolver los problemas de ruido, y que se garantice la participación del vecindario en el diseño y desarrollo del proyecto».