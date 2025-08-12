Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arizmendi

EH Bildu apuesta por un ajuste fiscal contenido y progresivo en Donostia

La coalición abertzale propone elevar la tasa de agua para las piscinas privadas y la de residuos a quienes más generan

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

EH Bildu ha registrado once enmiendas y doce proposiciones normativas a las ordenanzas fiscales aprobadas en julio por el gobierno municipal, cuyo modelo «deja de ... lado parámetros que consideramos líneas rojas para una fiscalidad justa y equilibrada: la progresividad en función de la renta y las bonificaciones que ayuden a las economías domésticas en los servicios básicos», critica el concejal abertzale Jabi Vitoria, quien advierte de que «no se puede cargar de nuevo sobre los hogares donostiarras», por lo que apuesta por «reducir la subida generalizada del 2% prevista, ayudar a revitalizar el comercio de proximidad, gravar las piscinas privadas, ayudar a las comunidades que mejoren en eficiencia energética y limitar la subida generalizada en basuras».

