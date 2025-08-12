EH Bildu apuesta por un ajuste fiscal contenido y progresivo en Donostia

EH Bildu ha registrado once enmiendas y doce proposiciones normativas a las ordenanzas fiscales aprobadas en julio por el gobierno municipal, cuyo modelo «deja de ... lado parámetros que consideramos líneas rojas para una fiscalidad justa y equilibrada: la progresividad en función de la renta y las bonificaciones que ayuden a las economías domésticas en los servicios básicos», critica el concejal abertzale Jabi Vitoria, quien advierte de que «no se puede cargar de nuevo sobre los hogares donostiarras», por lo que apuesta por «reducir la subida generalizada del 2% prevista, ayudar a revitalizar el comercio de proximidad, gravar las piscinas privadas, ayudar a las comunidades que mejoren en eficiencia energética y limitar la subida generalizada en basuras».

Vitoria recuerda que «el IBI ha subido en dos años prácticamente un 8% y servicios básicos como la basura doméstica un 32,9%, el agua un 6% y el saneamiento un 14,3%».

Entre sus propuestas, EH Bildu destaca actualizar el IBI un 1,5%, «por debajo del IPC»; reducir el incremento del Impuesto de Vehículos al 1,5% «para los cuatro primeros tramos» y mantener la subida del 2% anunciada por el gobierno de Eneko Goia «solo para los dos tramos superiores en turismos y motos, los de mayor potencia fiscal»; subir la tasa de terrazas «en función de las categorías de calles y zonas saturadas y también del tipo de ocupación», con un incremento del 2,5% para los recintos cerrados y para el resto de terrazas situadas en calles de categoría 1, 2 y 3, y del 1,5% para las categorías inferior 4, 5 y 6 y elevar un 2% la tasa de agua «exclusivamente en los usos para piscinas y riegos».

Déficit de la basura

En cuanto a la tasa de basuras, mientras PNV-PSE abogan por subirla un 4,25% en 2026 para hacer frente al déficit estructural del servicio de recogida, EH Bildu defiende que «ese planteamiento es reduccionista y parcial y no responde a los objetivos de la nueva normativa en esta materia ya que no está interviniendo ni en la reducción del coste ni en el pago por su generación».

Vitoria subraya que «a instancias» del grupo abertzale se creó una comisión municipal para abordar este tema con el concurso de todos los partidos políticos. «Por ello, desde la prudencia y la responsabilidad, proponemos reducir el incremento en la tasa del 1,5 % para la tarifa doméstica, manteniendo la propuesta del gobierno municipal para el resto de actividades y grandes generadores. Además, ponemos sobre la mesa diferentes bonificaciones de la cuota en función de la renta».

El concejal apunta que «existe una responsabilidad adicional en el incremento de los costes de los servicios públicos en la masiva afluencia de turistas a nuestra ciudad. Por ello, la tasa turística debe tener un carácter finalista para que los costes de los servicios que ofrece Donostia recaiga también en los turistas que la disfrutan».