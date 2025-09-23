El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas Monty Puig-Pey y Esteban Ortega regentan el Bar Bergara en Gros, que este 2025 celebra tres cuartos de siglo de historia

Javier Medrano San Sebastián Martes, 23 de septiembre 2025, 06:50

El Bar Bergara de San Sebastián celebra este 2025 su setenta y cinco cumpleaños. Una cifra para celebrar por todo lo alto que tuvo su aniversario el 5 de abril pero que desde el establecimiento donostiarra siguen festejando porque tres cuartos de siglo no se cumplen todos los días.

Ubicado en el barrio donostiarr de Gros entre las calles General Artetxe y Mermingham, a no muchos metros de la playa de Zurriola, lo que empezó como una casa de comidas de la mano de Patxi Bergara y Eladia Bidegain fue evolucionando. Un periplo sin descanso en el que el establecimiento ha pasado por tres generaciones y en el que con el transcurso de los años la cocina en miniatura fue cobrando protagonismo hasta convertirse en unos de los templos de los pintxos en San Sebastián.

Así, sus 'Itxaso' y 'Txalupa' son ya visita gastronómica obligada de Donostia sin dejar de lado tortilla de anchoas y su bacalao ajoarriero, tantas veces elogiado por Arzak, así como su menú degustación a 35 euros compuesto de seis pintxos, postre y dos bebidas.

Un clásico de San Sebastián que ahora navega de la mano de Monty Puig-Pey y Esteban Ortega con Onil, Vando, Camila y Yudith en cocina y Rolly, Edua, Fabiola y Patxi en sala con el objetivo de cumplir muchos más años atrayendo a su barra a vecinos y turistas.

«Agradeceros lo profesionales y nobles que sois y tantas cosas que nos habéis enseñado. Habéis sido el camino a seguir, habéis contagiado, ilusionado y nos habéis hecho super felices. Seguid alagrando e ilusionando a tanta gente que viene a San Sebastián y os adora», felicitaba a los responsables del establecimiento recientemente Martín Berasategui, en una lista de agradecimientos ilustres que ha reunido entre otros al presentador de informativos Jose Ribagorda, la periodista Ana Terradillos o el influencer Robegrill.