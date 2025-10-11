Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La estructura de la plaza elevada de Atotxa ya está casi construida. Félix Morquecho

El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada

Algunas partes de la estructura sobre las vías estarán cubiertas de césped y también se instalarán grandes maceteros con árboles

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:10

El Ayuntamiento de Donostia ha conseguido su objetivo de modificar el proyecto inicial para que la futura plaza elevada sobre la estación de Atotxa no ... sea solo una explanada de hormigón, y ya trabaja en el diseño de lo que el alcalde donostiarra, Eneko Goia, define como «la nueva entrada verde a Tabakalera». Esta vinculación con el edificio de Egia se debe a que esta nueva plaza estará a la altura del primer piso de Tabakalera y servirá para generar un nuevo acceso al centro internacional de cultura contemporánea, que además estará presidida por una instalación de la artista Esther Ferrer. Esta plaza creará también una nueva conexión peatonal entre Egia y el Centro.

