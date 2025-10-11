El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada

El Ayuntamiento de Donostia ha conseguido su objetivo de modificar el proyecto inicial para que la futura plaza elevada sobre la estación de Atotxa no ... sea solo una explanada de hormigón, y ya trabaja en el diseño de lo que el alcalde donostiarra, Eneko Goia, define como «la nueva entrada verde a Tabakalera». Esta vinculación con el edificio de Egia se debe a que esta nueva plaza estará a la altura del primer piso de Tabakalera y servirá para generar un nuevo acceso al centro internacional de cultura contemporánea, que además estará presidida por una instalación de la artista Esther Ferrer. Esta plaza creará también una nueva conexión peatonal entre Egia y el Centro.

Euskal Trenbide Sarea (ETS) está terminando de construir la plaza elevada sobre la playa de vías tal y como estaba en el proyecto de obra, pero el arquitecto Jon Montero, que fue responsable también de la renovación del edificio de Tabakalera hace una década, está diseñando ya el nuevo espacio siguiendo las directrices del Ayuntamiento, que ha recibido el visto bueno de Adif para que la plaza pueda ser «una zona más verde», según explican fuentes de Alcaldía a este periódico.

De esta forma, en vez de ser un espacio totalmente despejado compuesto solo de hormigón, la nueva plaza de 5.700 metros cuadrados que se genera sobre las vías será una zona de esparcimiento ciudadano «más verde», con partes cubiertas de césped, como el extremo inclinado del lado sur. Además, se instalarán unos grandes maceteros que permitirán plantar árboles. Lo más probable es que esos maceteros se coloquen sobre las columnas que sujetan la estructura para un mejor reparto de los pesos.

El Ayuntamiento donostiarra ha recibido el visto bueno de Adif, la empresa pública estatal propietaria de la estación que acogerá el TAV, para que, una vez que a finales de este año concluyan las obras de la nueva terminal, pueda urbanizar esa cubierta. Además, el consistorio será el encargado del mantenimiento de esa plaza una vez que esté construida. El acondicionamiento de la plaza no está previsto que empiece, como pronto, hasta enero, ya que las obras de la estructura finalizarán en diciembre. Sin embargo, la obra de Esther Ferrer junto a la entrada a Tabakalera se empezará a instalar en noviembre.