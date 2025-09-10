Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El elevador se instalará junto al parking de motos y conectará con el paseo de Larratxo y Bertsolari Txirrita. Arizmendi
San Sebastián

Un ascensor conectará dentro de un año el parking de Bertsolari Txirrita con el centro de salud de Altza

Los trabajos de construcción arrancarán en febrero, con el objetivo de asegurar un itinerario accesible que salvará 7,5 metros de desnivel

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:10

Salvar el desnivel existente en el entorno del ambulatorio de Altza. Con este objetivo aprobó ayer la Junta de Gobierno Local el expediente de contratación ... de las obras para construir un ascensor que unirá el parking de motos situado en el paseo Bertsolari Txirrita con el centro de salud del barrio. La dirección de Proyectos y Obras del Ayuntamiento ha solicitado el «impulso» de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 642.000 euros (IVA incluido) y que, según confirmaron ayer desde ese área municipal a este periódico, estará listo para su uso en agosto de 2026. Si el cronograma que manejan en Proyectas y Obras se cumple, las obras arrancarán en febrero.

