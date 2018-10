Ambulatorio en el mercado

Se acertará esta vez? El devenir de los mercados de San Sebastián ha sido más bien errático y la Bretxa no ha sido una excepción. El proyecto era ambicioso: conservar la estructura exterior del viejo mercado e incluir un mix que combinara carnicerías, cines, restaurantes, puestos de flores, joyerías, comercios... Pero la cosa no funcionó. O no al menos como se esperaba, pese al tirón del supermercado sin producto fresco que se compensaba con la calidad ofrecida por los asentadores de toda la vida. No ayudaron elementos imprevistos como la pasarela que sobrevolaba la plaza o los incómodos puestos del lateral de las caseras. Hubo que reformar, pero tampoco se acertó con el llamado 'tupperware' central. Ahora, obras otra vez, se opta por una nueva solución que deja libre la plaza central como siempre debió estar y con el mercado tradicional en la planta baja, frente a los puestos de los baserritarras, una visión más natural de la compra, casi una vuelta al concepto tradicional. Esta vez no habrá cines, aunque hay que recordar la buena acogida que tuvieron los que se instalaron en su momento en la vieja Pescadería, pero sí algo tan poco imaginable en un edificio de estas características como un centro de salud. Ocupará dos plantas, lindante con las pistas deportivas, combinado también con esos espacios para la puesta en valor del producto local que están tan de moda en todas las ciudades. El barrio necesita un ambulatorio. Seguro. ¿Es éste el lugar más adecuado? Cualquiera sabe cómo combinan vendas y quesos.