El 'Aitona Julián' llega a la isla con energía solar

Las tradicionales motoras que llegan a la isla donostiarra de Santa Clara siguen en un proceso de modernización y alguna de las tres 'Aitona Julián' ... que surcan la bahía de La Concha ya es capaz de navegar solo con motores eléctricos movidos con energía solar, gracias a las placas instaladas en la cubierta de la embarcación. Se trata de 'Aitona Julián II', la embarcación más verde y sostenible de la bahía. «Utilizar la energía solar para alimentar los motores eléctricos no nos va a generar más clientes, pero sí conseguimos barcos más seguros», aseguran los hermanos Borja y Julián Isturiz, la tercera generación en gestionar las motoras.

Antes los barcos 'Aitona Julián' funcionaban con sistemas diesel que, si fallaban, «nos podían dejar tirados». «Ahora estamos dotando a los barcos de más sistemas de propulsión para hacerlos más fiables y seguros». Los motor eléctricos con los que funcionan actualmente «hace prácticamente imposible que te puedas quedar tirado con el 'Aitona Julián II' y el 'Aitona Julián IV'», asegura Borja Isturiz.

Motoras de la isla lleva desde el año 1942 ofreciendo el servicio de transporte a la isla de Santa Clara. Los hermanos Julián y Borja han tomado el relevo que cogió su padre de su abuelo para seguir con esta tradición familiar. «Somos ya la tercera generación, y la cuarta ya la tenemos aquí en marcha», añade Julián.

«No importa recuperar la inversión, porque al final no miras la rentabilidad, sino hacer el mejor barco posible»

A pesar de la tradición familiar de continuar con el negocio, los barcos que prestan hoy el servicio a la isla tienen poco de tradicionales. Los hermanos Isturiz han apostado por la sostenibilidad y han instalado tres motores eléctricos en el 'Aitona Julián II'. Para ello cuentan con dos fuentes de energía que son los 12 paneles solares y los aerogeneradores, es decir, dos molinos en la popa del barco.

Además, han instalado cuatro paneles en el 'Aitona Julián IV', ya que su intención es ir mejorándolo en base a la experiencia que han ganado en el 'Aitona Julián II', y hacer lo mismo el año que viene con el 'Aitona Julián III'.

«Ya llevamos un mes y medio y le hemos dado caña para ver qué pasa, y todo ha ido genial», asegura Borja. El 'Aitona Julián II', ahora eléctrico, ya está en funcionamiento para quien desee comprobar el silencio absoluto en el que navega este barco.

Los hermanos Isturiz siempre han tenido interés por la materia, empezaron en 2020 probando un prototipo de un catamarán totalmente eléctrico que hizo Astilleros de Bermeo. «Hemos cogido lo mejor de aquello para poder meterlo en nuestro barco», explican. Son pioneros en este mundo de motores eléctricos para barcos, porque tal y como comenta Borja «si en automoción todavía está verde lo de los motores en los coches eléctricos, imagina en náutica».

Borja y Julián decidiceron invertir en los paneles solares, a pesar de que el puerto donostiarra les ofreció instalarles unos enchufes. «Nos chirriaba ir al puerto y enchufar el barco para cargarlo por la noche, porque ¿de dónde sale toda esta electricidad que estamos enchufando?» pregunta Borja. Su autoconsumo les permite ahorrar 350 litros de combustible cada mes. «Con eso no recuperas la inversión, pero tampoco buscábamos rentabilidad, sino hacer el mejor barco posible».