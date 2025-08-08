Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitona Julián II, barco eléctrico con paneles solres y molinos. Lobo Altuna

El 'Aitona Julián' llega a la isla con energía solar

Las motoras que llegan a Santa Clara se modernizan y con más ecológicos y seguros

Leticia Alfonso

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:07

Las tradicionales motoras que llegan a la isla donostiarra de Santa Clara siguen en un proceso de modernización y alguna de las tres 'Aitona Julián' ... que surcan la bahía de La Concha ya es capaz de navegar solo con motores eléctricos movidos con energía solar, gracias a las placas instaladas en la cubierta de la embarcación. Se trata de 'Aitona Julián II', la embarcación más verde y sostenible de la bahía. «Utilizar la energía solar para alimentar los motores eléctricos no nos va a generar más clientes, pero sí conseguimos barcos más seguros», aseguran los hermanos Borja y Julián Isturiz, la tercera generación en gestionar las motoras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  4. 4

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  5. 5 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  6. 6 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  7. 7 La decisión de unos padres sobre la comunión de su hijo: «Algunos invitados han rechazado la invitación»
  8. 8

    Arsen Zakharyan, ¿a la tercera va la vencida?
  9. 9 El error geográfico de una revista de lujo a la hora de situar San Sebastián en el mapa
  10. 10

    Los primeros 75-80 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 'Aitona Julián' llega a la isla con energía solar

El &#039;Aitona Julián&#039; llega a la isla con energía solar