«Estoy de acuerdo con Dior y Saint Laurent, vivamos con estilo y pasión»

Nació en París. Hija de Bruno, portugués, un auténtico crack de la carpintería y otras artes aplicadas que ahora vive en Larresoro, tan cerca de ... Ezpeleta, y de Marie, una dama parisina. Tiene una hermana, Floriane, con la que un día bajó al sur, hacia Biarritz. Para hacer surf. Pero antes había estudiado enfermería y ejercido en un pequeño hospital en el departamento de la Vandea (donde Les Sables de Olonne). A su esposo, Urtzi, le conoció en Irun, bailando (salsa). Tienen una hija pequeñita. Elaia. Delphines es la chica de L'Elegance d'Agathe, bisutería artesanal en Gran Vía.

– Justo ahora, la gran señora de los abalorios del barrio, Helena, de la tienda 'Eskubi two', cumple 21 años entre perlitas, piedras, cristalitos, cintas, enganches. Justo ahora. Dos días después de habernos encontrado tú y yo en estos pocos metros cuadrados. Entre el Agas y el Portobello. Por cierto, era 14 de julio, fiesta nacional de la France.

– ¡Y cuánto os gusta a vosotros el toque francés! Mira que sois afrancesados en los gustos. Que si el perfume, que si el champagne... Creo que puse a mi tienda/taller el nombre de L'Elegance d'Agathe (@lelegance_dagathe) primero porque el ágata, esa variedad microcristalina del cuarzo, me agrada sobremanera. Y segundo, porque intuía que un nombre en francés os encantaría...

«Suelo soñar con diseños. Alguno será imposible pero al despertar me da miedo olvidarlos así que me pongo a dibujarlos. El último es un collar blanco de conchas al que añadiré pequeñas 'rondelle', piezas de aventurina o sodalita»

– Estás hecha toda una mujer de negocios. Aunque creo que empezaste a vender tus diseños en aquel hospital de la Vandea.

– Era un hospital pequeño y en las horas, tranquilas, de guardia me dedicaba a hacer mis collares, mis pendientes. Pasaban las compañeras, se acercaban los familiares de los enfermos y me preguntaban si los vendía. Así empezó todo. Así siguió cuando nos instalamos en Hendaya. Luego crucé el Bidasoa. Ya quisiera que este lugar cumpliera los años que, felicidades, ha cumplido Eskubi Two. He estado en otros locales pero este lo he comprado. Siempre me gustó. Y le dije al dueño del bar Agas (voy mucho) que en cuanto viera que alquilaban o vendían me avisara. Y aquí estoy.

– En las paredes, poderosas frases de Christian Dior e Yves Saint-Laurent.

– Es que no puedo estar más de acuerdo con esos dos grandes maestros. Dior dice 'Quoique vous fassiez, faites-le avec passion. Vivez avec passion' (Hagas lo que hagas, hazlo apasionadamente. Vive apasionadamente) y de Saint-Laurent es otra frase icónica: 'La mode passe, le style est éternel'...

–... 'La moda pasa, el estilo es eterno'. Pero sin embargo me comentabas que hasta en estos pocos metros cuadrados detectas tendencias, cambios de gusto.

– Absolutamente. De hecho, en estos momentos la gente tira mucho por las piezas algo más grandes, incluso más fuertes, tanto para cuello como para las orejas o las muñecas. Cambia también el gusto por los colores. En 2024 se llevaba mucho el turquesa, ahora arrasan el naranja y el verde esmeralda. Aparte de que, por supuesto, hay colores de temporada. Lógico, los elegimos más claros, más luminosos para que luzcan sobre la piel morena del verano. Otro detalle, el ópalo amarillo mexicano hace furor.

– Lo llaman 'ópalo de fuego'.

– Puede ser transparente, en tonos naranjas, rojos y amarillos o más parecido a los ópalos preciosos, tirando a marrón.

– No me extraña que le guste a la gente. Por cierto, creo que te explotó la cabeza en Madrid, entre la plaza de Tirso de Molina y la calle Montera.

– Casi. Son auténticos emporios de los abalorios. Cientos de metros cuadrados, miles de tiras de piedras, cuentas, lentejuelas. Y mayoristas de plata. Todo, me lo hubiera llevado todo. Pero no había tanto dinero. Ni aquí espacio suficiente. Piensa que el horno lo tengo en casa, en Astigarraga.

– Casi todos tenemos en casa el horno microondas y el otro, para las pizzas y el pollo asado...

– Me refería a mi horno de artesana. Para cocer y dar forma a eso, a los diseños que sueño por la noche. Tengo ganas de poderlo traerlo aquí, a la parte alta del local. Donde también me dedicaré al grabado. Estoy en ello, lo primero que he grabado ha sido el nombre de mi hija en una pulserita.

– Parece que fuera de oro pero a 993,70 euros los 10 gramos (precios del jueves 17) no lo será.

– Ciertamente no. No son joyas sino bisutería pero quiero que sea buena bisutería. Bella y que aguante. Uso acero. Inoxidable.

– ¿A gusto en la Gran Vía?

– Hace honor a su nombre. Es calle con mucho movimiento, mucha gente que va y viene. Al mercado. Al parking. De compras. De vinos. De helados. A los columpios de la plaza Cataluña con los niños. De la playa. Veo surfers, veo turistas. Pero no de esos que se adueñan de los sitios...

– Has citado tus sueños, ¿Alguno más, de esos que se tienen por el día?

– Otra tienda. En Hondarribia. Adoro Hondarribia. Abriría por las tardes...

– ¿Y los sueños de las novias?

– Vienen con un trozo de tela de su vestido y me preguntan qué les podría diseñar para realzarlo aún más. Me encanta hacer eso.