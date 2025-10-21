La abertura de 7 metros de ancho de la presa de Artikutza será una realidad en 2027

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este martes el expediente de contratación de las obras correspondientes al proyecto para ... la puesta fuera de servicio de la presa de Enobieta, con un presupuesto de licitación de 1.599.389 euros y un plazo de ejecución de 7 meses.

Tras valorar las distintas alternativas posibles para el destino de la presa y teniendo en cuenta la importancia medioambiental y de biodiversidad del entorno, el consistorio donostiarra acordó en 2022 la demolición parcial de la presa «como mejor solución desde el punto de vista ambiental y económico». Los trabajos para acometer esta ejecución comenzarán en la primavera del año que viene y en 2027 la presa de Artikutza restablecerá la conectividad entre ambos lados del muro, lo que se conseguirá con la realización de una brecha de 7 metros de anchura. El objetivo es facilitar el curso de la regata y favorecer el tránsito de las especies que habitan el parque.

La obra deberá comenzar por dos actuaciones simultáneas. Por una parte, el encargo, construcción y colocación del marco de hormigón en el cauce de la regata Enobieta justo aguas arriba de la presa y por otra, la demolición y reposición del puente de coronación en la zona en donde se realiza la escotadura de la demolición parcial de la presa.

A nivel tecnológico esta obra «será todo un reto», indica Iñigo García, concejal delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, tanto por la solución elegida como por la envergadura de la presa, que será la más grande jamás eliminada en Europa. Según los datos que maneja Dam Removal Europe, hasta la fecha, la presa más grande que se ha demolido en Europa es la del embalse de Vezins, en Francia, de 36 metros de altura. La presa de Enobieta, también conocida como el embalse de Artikutza, mide 43 metros de alto desde sus cimientos y tiene 180 metros de longitud de coronación.

La solución que se ha elegido para actuar en este enclave, que está catalogado como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Parque de la Red Natura 2000, es la de realizar una abertura en la presa que tenga la suficiente sección como para que, por un lado, no sea un obstáculo para el desagüe de las avenidas extraordinarias y por otro lado, ofrezca una geometría adecuada que permita la permeabilidad de la fauna. Así, se tratará de una escotadura de 7 metros de anchura centrada en el vano izquierdo del aliviadero de la presa. La escotadura será total, es decir, desde la coronación de la presa hasta al menos un metro por debajo de la cota del terreno.

El embalse de Enobieta, también conocido como embalse de Artikutza, fue la principal fuente de abastecimiento de agua del municipio de San Sebastián de 1960 a 1976, año en el que la entrada en servicio del embalse de Añarbe hizo que fuera entrando en desuso, hasta que en 1992 cesó definitivamente el suministro de agua desde este punto.