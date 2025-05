Orio amenaza el monopolio de Hondarribia

Decía John Benjamin Toshack que la temporada para la Real Sociedad no empezaba hasta después de la Bandera de La Concha. Igualmente podría afirmarse que ... el verano no comienza hasta que lo hace la temporada de traineras y, ateniéndonos a esa premisa, y pese a que el calor de estos últimos días pueda llevarnos a engaño, el Campeonato de Gipuzkoa que se celebra mañana en Orio (10.30 h.) será el que anuncie el inicio del solsticio veinte días antes de lo que marca el Observatorio Astronómico Nacional.

Todos miran a Orio y no porque el provincial se dispute en sus aguas. El rendimiento ofrecido durante la pretemporada en los descensos y en la temporada de trainerillas ha evidenciado que la cuadrilla que esta temporada dirige Iker Zabala ha estado un peldaño por encima del resto.

En el club aguilucho tienen marcado este campeonato en rojo después de que Hondarribia se haya impuesto en las cinco últimas ediciones y en ocho de las últimas diez. Su última victoria data de 2019 en Donostia cuando los entonces dirigidos por Jon Salsamendi superaron a Hondarribia, Donostiarra y Zarautz con una tripulación compuesta por Andoni Campos, Jon Lizarralde, Paul Galdiz, Ibai González, Leandro Salvagno, Ibon Arruti; Imanol Garmendia, Kepa Arrizabalaga, Alex Esteban, Odei Arrizabalaga, Kepa Eizagirre, Xabier Arregi, Julen Arostegi como proel y Ugaitz Mendizabal que debutó aquel día como patrón.

Desde entonces Orio no ha superado la tercera posición ya que si Hondarribia ha ganado las cinco últimas ediciones, Donostiarra le ha escoltado en cuatro ocasiones y Getaria lo hizo el año pasado en el que Orio, quinto, no logró ni tan siquiera su clasificación para el Campeonato de Euskadi. Esas ganas de sacarse la espina, remar en casa y su buen momento son argumentos que le permiten pensar en romper la tendencia.

Donostiarra asoma como su gran rival. No ha ganado nunca el Campeonato de Gipuzkoa que tuvo muy cerca en 2023 al quedarse en Hondarribia a poco más de dos segundos de la Ama Guadalupekoa. Ahora vuelve a opositar a su primera bandera después de dejar buenas sensaciones en pretemporada con victorias en el descenso de Hondarribia y el pasado sábado en la Bandera de Mutriku en la que superó a Orio, aunque los aguiluchos tenían aquel día a varios de sus remeros compitiendo en el estatal de trainerillas.

Por palmarés debería ser Hondarribia la favorita, pero los de Mikel Orbañanos no han exhibido músculo en invierno y en primavera, lo que no quiere decir que no lo tengan. Sí es cierto que en años anteriores siempre habían ganado alguna regata antes del inicio de la temporada, lo que hace que ahora mismo haya más esperanza en ver a una Hondarribia poderosa que confianza.

San Juan y Getaria, que han tenido alguna buena regata, aparecen un escalón por debajo. En cualquier caso, de esas cinco embarcaciones deberían salir los cuatro representantes que logran su clasificación para el Campeonato de Euskadi de la semana que viene en Bermeo.

Mucho aspirante

En categoría femenina hay más incertidumbre. Cierto es que Arraun Lagunak parte con una ligera ventaja, pero Juan Mari Etxabe acostumbra a realizar una preparación que hace que la fecha de este campeonato coja a sus remeras aún verdes, si bien ganaron los descensos de Orio y Hondarribia.

Orio y Tolosaldea son en principio sus grandes rivales. Las aguiluchas han vencido en Portugalete por delante de Zumaia y Tolosaldea lo hizo en San Pedro por delante de Arraun, Orio y Astillero en la regata de mayor nivel hasta la fecha. Zumaia y Donostiarra están en un segundo nivel por lo exhibido, pero no conviene descartarlas.

Contrariamente a lo que se pueda pensar, sólo es la segunda vez que Orio acoge este campeonato. Lo hizo por vez primera en 2020 y entonces Orio, en categoría femenina y Hondarribia, en la masculina, fueron los vencedores.

Comenzarán remando los veteranos para luego dar paso a las tandas de las regatas femenina y masculina. La marea estará bajando.