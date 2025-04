Sandra Piñeiro deja de remar en la oscuridad

El mismo día que Sandra Piñeiro cumplía 25 años, decidía hacer pública la enfermedad que padece y que le ha llevado a sentirse «atrapada» en ... un océano en el que se ha visto obligada a remar en medio de la más completa oscuridad. «Yo solo quería ser la mejor en lo que hacía y esta obsesión me mataba lentamente», confiesa la joven nacida en Boiro, quien en 2018 se incorporó a la trainera femenina de Orio, donde reside en la actualidad.

Vestida de amarillo se adjudicaba los dos últimos años la Liga EuskoTren y la Bandera de La Concha. El verano de 2019 se hacía popular por ser la deportista que continuó remando sin remo en una regata. Pero su éxito y esa capacidad de superación que demostraba en cada competición tenían otra cara o, como la propia Sandra Piñeiro dice «una parte oscura que me robaba la luz».

Desde hace varios años sufre anorexia nerviosa, «una enfermedad que te apaga de forma silenciosa». Aún en tratamiento, pero «mucho mejor psicológicamente», la deportista gallega ha decidido narrar su experiencia personal a través de un libro que espera ver la luz este próximo verano. En él relata cómo ella misma sentía que «algo no iba bien» en su vida. Todo comenzó cuando aún vivía en Galicia. «Trataba de ser la mejor versión y entré en un bucle obsesivo que me llevaba a subir un escalón tras otro. Nunca sentía que era suficiente. Llegas a creerte un bicho raro, no sabes qué es lo que te pasa, solo que estás al borde de un abismo», recuerda, mientras añade que «es injusto que el sufrimiento que provoca esta enfermedad se juzgue de forma inapropiada».

Ganadora de dos ligas y dos banderas de La Concha, se hizo popular por remar sin remo en una regata

Según explica, «no es comer o dejar de comer, tampoco es tu cuerpo. Es tu cabeza enfrentándose a la realidad y queriendo que sientas dolor cada segundo que pasa para sentirte satisfecho contigo mismo ante tu perfeccionismo».

El libro, que lleva el simbólico título de 'Remando en la oscuridad', tiene su origen en el diario que su psicóloga le animó a escribir durante la terapia que llevó a cabo. Sus páginas contienen ese pedazo de mar en el que siempre se ha refugiado; «y que, por un momento, me ha atrapado». La portada, no menos metafórica, muestra el último tatuaje que se ha hecho y que refleja un cuerpo esquelético del que nace una mariposa. «Me tatúo las cosas importantes de mi vida, las regatas y otros momentos. Esta etapa también tenía que tener reflejo en mi piel», señala.

«Trataba de ser la mejor versión y entré en un bucle obsesivo. Nunca sentí que era suficiente»

El objetivo de la publicación es dar «visibilidad a una realidad ignorada», así como «romper un tema tabú» tanto en la sociedad como en el mundo del deporte. «Somos un colectivo sensible a caer en esto, y este evidente problema aún no se asume», se lamenta.

Recaudación récord

Sandra Piñeiro desvelaba ayer su proyecto literario a través del perfil con el que cuenta en la red social Instagram. Lo hacía anunciando una campaña de crowfunding dirigida a financiar la edición del libro. Las aportaciones económicas se disparaban haciendo que no solo lograra en dos horas reunir los 1.200 euros que necesitaba para sacar al mercado 200 ejemplares, sino que llegara a duplicar la cifra. «Voy a tener que hablar con la editorial para hacer una tirada mayor», comentaba, sorprendida por la respuesta del público. Ejemplos de superación como el suyo no pasan desapercibidos.