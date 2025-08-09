Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iker Zabala se muestra satisfecho por cómo está discurriendo la temporada de traineras. F. de la Hera

Iker Zabala

Entrenador de Orio
«Me ha sorprendido de Orio la calidad y el hambre de los remeros de casa»

La llegada del preparador bermeotarra ha devuelto a los aguiluchos a lo más alto de una Liga a la que le faltan todavía diez regatas y varios retos

Joseba Lezeta

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:17

Iker Zabala fue el fichaje del invierno en el mundo de las traineras. Orio acudió al antiguo preparador de Urdaibai y Santurtzi es busca de ... un revulviso que, a tenor de los resultados, ha encontrado. Este fin de semana tiene dos compromisos de la Liga ACT en Galicia, el primero hoy en Pobra do Cañaberal y el segundo mañana en Boiro. Ganar banderas es la vía directa para consolidar un liderato bien afianzado. Pero se autoimpone más desafíos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  3. 3 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  4. 4

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: «Estoy muy contento de poder dormir en una cama»
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  7. 7 Los diez mejores planes para disfrutar con niños esta Semana Grande de Donostia
  8. 8

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  9. 9 La saga de Santiago Segura toma San Sebastián en un rodaje discreto
  10. 10 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Me ha sorprendido de Orio la calidad y el hambre de los remeros de casa»

«Me ha sorprendido de Orio la calidad y el hambre de los remeros de casa»