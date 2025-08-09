Iker Zabala fue el fichaje del invierno en el mundo de las traineras. Orio acudió al antiguo preparador de Urdaibai y Santurtzi es busca de ... un revulviso que, a tenor de los resultados, ha encontrado. Este fin de semana tiene dos compromisos de la Liga ACT en Galicia, el primero hoy en Pobra do Cañaberal y el segundo mañana en Boiro. Ganar banderas es la vía directa para consolidar un liderato bien afianzado. Pero se autoimpone más desafíos.

– Cubierta media Liga, disputadas diez regatas de veinte, es hora de un primer balance. ¿Mejor de lo esperado, tal y como lo esperaba o peor de lo esperado?

– El balance es muy bueno, mejor del que esperábamos. Durante el invierno conseguimos buenos resultados en descensos de traineras y en botes pequeños. Aunque eso indica algo, en realidad desconoces cómo será el verano. Hemos ganado diez de las trece regatas en las que hemos participado. La primera parte, desde luego, ha salido mejor de lo esperado. Ahora queremos más y faltan las banderas más importantes.

– ¿La diferencia de 19 puntos sobre el segundo varía en algo sus planteamientos?

– Es la mayor ventaja que ha tenido un líder en la Liga. Significa que Orio ha sido el más regular de todos y que ha ganado regatas. Pero también es cierto que los rivales no han estado finos hasta ahora.

– ¿Existe riesgo de relajación?

– Tengo un equipo amplio y hay competencia dentro de la plantilla. Mi objetivo es dar regatas a todos y ver cuál es la mejor versión de Orio, algo que no he descubierto todavía. A pesar de ello, estamos consiguiendo banderas.

– ¿Tiene lesionados en la plantilla?

– Ahora mismo, ninguno. Trabajo con veinte remeros, de los que todos han ganado como mínimo una bandera esta temporada, y con dos patrones, entre los que solo he alineado a Gorka Aranberri hasta el momento. Oihan Martirena tiene 16 años y futuro por delante.

– ¿Qué le ha sorprendido más en Orio desde su llegada?

– Sobre todo la calidad de los remeros de casa. Calidad y hambre. Quieren demostrar su categoría. Los últimos años la trainera estaba entre las punteras, pero le faltaba algo. Ha competido con rivales de la talla de Urdaibai, Santurtzi, Hondarribia... Orio ha dado este año uno o dos pasos hacia delante.

– ¿Observa margen de mejoría?

– Sí. Si tenemos en cuenta que hemos introducido remos diferentes, que ha llegado gente nueva al equipo, que yo soy nuevo, que hemos modificado algo la remada... Esos datos indican que, si bien hemos mejorado mucho, todavía hay margen. Vamos a por ello.

– Este fin de semana compiten en Galicia. Viaje largo.

– No hay grandes misterios desde ese punto de vista porque poseemos experiencia. Siete horas de viaje el viernes, parada en Asturias y en cuanto llegamos a Galicia, trainera al agua para una sesión de entrenamiento ligera. Antes se iba en autobús o incluso en avión, pero el desplazamiento es más rápido en furgonetas. La mayoría de los clubes lo hacemos así.

– ¿Qué características presentan el campo de regatas de hoy en Pobra do Caramiñal y el de mañana en Boiro?

– Esta tarde competimos sobre cinco ciabogas y seis largos. Este campo fue sede del Campeonato de España de trainerillas. No es nuevo para los gallegos, pero sí para los vascos. Bastante especial, presenta poco fondo en las balizas exteriores. Hay mejores campos que este en Galicia. El de mañana en Boiro, conocido de otras visitas, es fiable. El viento puede influir en las calles, pero como en cualquier otro lugar.

– La semana siguiente es el turno de la Ikurriña de Zarautz, especial para Orio.

– Este año hemos ganado regatas potentes como los campeonatos y la de casa. Zarautz siempre ha supuesto una ilusión importante para Orio y también para las demás traineras. Considerada como previa de La Concha, es a dos días y conserva prestigio. Está marcada en rojo.

– Zierbena y Donostiarra se han destapado como principales rivales.

– Urdaibai, sin cupos, puede dar un nivel alto en La Concha. Por lo demás, son las dos grandes oponentes por lo que hemos visto ahora. Pienso que nuestro rival somos nosotros mismos.

– ¿La marca de catorce victorias en Liga establecida por Urdaibai el año pasado está al alcance del Orio de 2025?

– A mitad de competición, los números dan. Llevamos siete y necesitamos vencer en ocho de las diez que restan. Es un reto.

– ¿Tan importante?

– A nivel personal, conseguir catorce con Bermeo y al año siguiente repetir ese número o incluso superarlo con Orio sería bonito para mí. Pero tampoco me ciega.

– ¿Cómo valora los tiempos conseguidos en distintos campos de regatas? ¿Han estado cerca de los récords?

– Hemos conseguido buenas marcas en lugares como Getxo y Hondarribia. Tampoco este año han acompañado demasiado las condiciones en las que se encontraban los campos de regatas el día de competición. De todas maneras, hay que ser realistas. El nivel ha bajado. Influye, por ejemplo, el recorte por el tema de los cupos. El nivel de las marcas es inferior al de años anteriores y hay un dato a tener en cuenta. Ha crecido la diferencia entre el primer y el último clasificado. Una diferencia de minuto y medio es demasiado grande. Corresponde a otros reflexionar sobre esta cuestión.

– Quedan varias semanas para la Bandera de La Concha. ¿La tiene en mente?

– Esto es Orio y con su historial en esa regata es normal tenerla en la cabeza. La mejor manera de llegar bien a la cita de Donostia es seguir como hasta ahora en la Liga. Los ganadores de las últimas ediciones de La Concha han estado entre los mejores de la Liga. La realidad siempre aflora. El mejor camino hacia la cita de los dos primeros domingos de septiembre en San Sebastián es ganar regatas y seguir en esta misma línea.