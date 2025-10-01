Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La 'Bizkaitarra' de Kaiku realiza la maniobra en una de las regatas de la Eusko Label Liga este temporada. B.A.A.
Remo

Jon Elortegi no sigue en Kaiku tras el descenso a la ARC-1

J.E

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El descenso a la ARC-1 de Kaiku, después de una temporada «complicada», ha supuesto el fin del ciclo de c 'Txapas' como entrenador después ... de tres campañas en la entidad sestaotarra. En 2023 ejerció como remero para asumir la dirección deportiva el verano siguiente. La junta directiva que preside Amador Antón se tomó un periodo de reflexión tras consumarse la pérdida de categoría de la 'Bizkaitarra' el pasado día 21 y finalmente ha optado por un cambio de rumbo con el deseo de «dar un impulso al proyecto» y regresar a la élite lo antes posible. Los de Simondrogas barajan «cuatro alternativas».

