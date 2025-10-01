Jon Elortegi no sigue en Kaiku tras el descenso a la ARC-1
J.E
San Sebastián
Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00
El descenso a la ARC-1 de Kaiku, después de una temporada «complicada», ha supuesto el fin del ciclo de c 'Txapas' como entrenador después ... de tres campañas en la entidad sestaotarra. En 2023 ejerció como remero para asumir la dirección deportiva el verano siguiente. La junta directiva que preside Amador Antón se tomó un periodo de reflexión tras consumarse la pérdida de categoría de la 'Bizkaitarra' el pasado día 21 y finalmente ha optado por un cambio de rumbo con el deseo de «dar un impulso al proyecto» y regresar a la élite lo antes posible. Los de Simondrogas barajan «cuatro alternativas».
No es el único cambio. San Pedro ha apostado por Patxi Francés tras la salida de Fernando Valenciaga; Luismi Villar pasa de Pedreña a Castro para suplir a Korta y Pedreña ha apostado por el patrón canterano Borja Gómez y el técnico Alejandro Mantilla. Asier Puertas no seguirá en Zarautz. Su puesto lo ocupará Garikoitz Uranga, el técnico que dirigió la 'Enbata' en la etapa anterior a la del oriotarra.
