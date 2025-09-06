Zumaia, en la Bandera de La Concha: quieren reivindicarse tras un serio aviso Después del susto inicial que se llevaron en la clasificatoria, las zumaiarras busca un sitio en la Tanda de Honor

Fue primero una decepción, más tarde una tremenda alegría, un serio aviso cuando tuvieron tiempo para reflexionar y, con el paso de las horas, un aliciente para, desde la identificación de los posibles errores y la autocrítica, llegar a La Concha para exhibir todo el potencial de la 'Telmo Deun'.

Y es que las chicas de Zumaia llegaron a la rampa del Muelle pensando que habían quedado fuera de Bandera de La Concha por tan solo dos segundos. Maddi Aramburu estaba asumiendo los errores, hablando de la rabia que sentían y de cómo la presión les había podido cuando el periodista le comunicó la sanción de diez segundos a Zarautz, un castigo que para las zumaiarras era toda una bendición. Y, aunque fue tremendamente cruel para la embarcación zarauztarra, sobre todo por los tiempos, también tuvo un punto de justicia para las de la 'Telmo Deun', que han hecho una muy buena temporada.

Las remeras de Manterola, recién ascendidas, han sido una de las gratas sorpresas de la Liga Euskotren. En unos tiempos en los que Gipuzkoa puede volver a sacar pecho en el remo, sobre todo femenino, Zumaia ha sabido competir y crecer regata tras regata hasta lograr una holgada cuarta posición. Por puntos han quedado lejos de las tres primeras clasificadas, pero también han tenido un margen más que suficiente con las cuatro de abajo.

Este buen momento que vive Zumaia es una perfecta excusa para reivindicar su papel como pionera en el remo femenino. Han pasado malos tiempos, por supuesto, pero fueron las remeras zumaiarras quienes se llevaron la ACT en 2012 o quienes acabaron con el dominio gallego en La Concha, con cinco entorchados consecutivos, en 2013. Han llegado a la élite con la intención de instalarse en ella para, desde esa seguridad, seguir creciendo y, para ello, no hay nada como la planificación y la cantera.

El susto del miércoles sorprendió, porque la 'Telmo Deun' va especialmente bien en el mar. Ahora tiene dos domingos para demostrarlo.

