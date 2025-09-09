Zierbena traslada toda la presión a Orio

Zierbena se vio tras la regata bajo la luz de los focos sin esperarlo. La superioridad mostrada por Orio a lo largo de la ... temporada les relegaba a un papel secundario pese a su condición de sólido y seguramente principal aspirante. Sin embargo, la sanción de tres segundos a la 'San Nikolas' le otorgó un triunfo que el domingo le coloca en la 'pole position', una situación que le ha reforzado anímicamente pero que su entrenador, el gallego Dani Pérez, no quiere que les desvíe un ápice del camino marcado. «No tenemos presión», asegura. «No podemos cambiar nuestro papel. Hemos ganado sólo, entre comillas, tres banderas durante la temporada. El cartel de favorito y el respeto lo sigue mereciendo Orio», incide. «Lo único que pido es que el equipo todo eso lo utilice como un extra de motivación, pero en ningún momento podemos dejar de tener los pies en el suelo porque ganarle a Orio es muy muy complicado. Ganarle a Bermeo, también. Tenemos una pelea gorda por delante. No se puede hablar de que somos favoritos ni ponernos en la tesitura de estar cerca de la Bandera. Estamos como el sábado», sentencia. Y José Luis Herrerías, presidente galipo, termina de trasladar toda la presión a Orio con una reflexión: «En remo se pueden ganar muchas banderas, pero si no ganas La Concha es un borrón en la temporada. Lo vimos con otras grandes tripulaciones como Castro».

Zierbena ansía seguir volando bajo el radar durante estos días, lo que les va a resultar imposible porque, como constata su presidente, en la localidad «hay mucha ilusión y muchas ganas de triunfo». De ahí que Herrerías vaticine que esta «va a ser una semana muy complicada y hay que mantener a los chavales fuera de este rollo». Esa es la principal preocupación también de Dani Pérez que anda con ojo y vigila de cerca a su tripulación: «Iré tanteando al equipo en el día a día para ver cómo asume esta situación. Espero que no les haga falta ningún revulsivo para hacer buenos entrenos, pero les recalcaré durante la semana que tienen que mantener su papel. Somos Zierbena. Con mucha humildad, pero también con mucha ilusión».

Y es que bajo esa apariencia de inferioridad que intenta trasmitir Zierbena, bulle una cuadrilla que ha salido reforzada de este primer 'round': «La gente puede pensar que diez centésimas no son nada, pero para nosotros son mucho. Simplemente haber estado a la altura del rival más fuerte de la temporada y partir con las mismas opciones de Bandera el domingo que viene, para nosotros es haber ganado mucho», confirma el entrenador de Moaña. «Que nosotros vamos a pelear y vamos a salir a ganar, pues como todos los días, pero con la moral más alta y, sobre todo, con mayor seguridad».

Seguridad precisamente es lo que podría haber perdido Orio al verse ahora por detrás, algo que Pérez no cree que suceda: «No, no, no. Orio ha demostrado ser un equipo muy fuerte. De pasarle factura ya le habría pasado durante la regata y cruzaron la meta por delante pese a saber que estaban sancionados. Eso les dará la seguridad de volver a hacerlo la semana que viene». El presidente galipo considera también que la de la 'San Nikolas' «es una tripulación con mucha experiencia», aunque «saben que tienen un enemigo que puede hacerles daño».

La confianza es fundamental para afrontar una regata de estas características y el bote vizcaíno se ha ido cargando de ella en las últimas semanas. Se sabe más fuerte en La Concha sin las restricciones de los cupos que se aplican en la liga. Y además se ha visto más cerca de Orio en las últimas regatas, «Es la sensación que tuvimos el domingo, aunque la sensación más importante es la interna en el día a día y ahí hemos notado que cada día el bote iba un poquito más rápido. Eso lo queríamos sacar a relucir en una competición importante y los chavales, en ese sentido, el domingo lo hicieron de diez. Sacaron el nivel que enseñan en el día a día en Zierbena y lo hicieron en un escenario tan delicado como es La Concha. Eso nos refuerza muchísimo».

La espina clavada

Herrerías, desde luego, minutos antes de la regata reconoce que no las tenía todas consigo y que llegaron a la regata «con miedo por tener que remar en la calle 1, que todos nos decían que era muy mala y que la 4 tenía ventaja». Sin embargo, el resultado final les sitúa en una buena posición para intentar sacarse una espina que lleva clavada desde hace siete años: «Lo más importante del domingo es que estamos vivos y este fin de semana será otra regata. Empezamos de cero .A ver si esa Bandera que perdimos en 2018 por 90 centésimas la ganamos ahora».

¿Qué porcentaje tiene entonces Zierbena de ganar la Bandera de La Concha?: «No sé decirte. Depende de muchísimos factores», se escuda el entrenador gallego. «Es una regata con mucha diferencia de calles, la suerte puede caer de un lado o de otro y eso puede decantar el resultado. Lo más importante es que vamos al segundo domingo con opciones. Eso para nosotros ya es una victoria».