Los remeros de Zierbena se felicitan tras la regata del domingo que les sitúa en disposición de pelear por la Bandera de La Concha. EFE

Zierbena traslada toda la presión a Orio

Su técnico Dani Pérez dice que «ganarles es muy complicado» y Herrerías, su presidente, considera que «se pueden ganar muchas banderas, pero si no ganas La Concha...»

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Zierbena se vio tras la regata bajo la luz de los focos sin esperarlo. La superioridad mostrada por Orio a lo largo de la ... temporada les relegaba a un papel secundario pese a su condición de sólido y seguramente principal aspirante. Sin embargo, la sanción de tres segundos a la 'San Nikolas' le otorgó un triunfo que el domingo le coloca en la 'pole position', una situación que le ha reforzado anímicamente pero que su entrenador, el gallego Dani Pérez, no quiere que les desvíe un ápice del camino marcado. «No tenemos presión», asegura. «No podemos cambiar nuestro papel. Hemos ganado sólo, entre comillas, tres banderas durante la temporada. El cartel de favorito y el respeto lo sigue mereciendo Orio», incide. «Lo único que pido es que el equipo todo eso lo utilice como un extra de motivación, pero en ningún momento podemos dejar de tener los pies en el suelo porque ganarle a Orio es muy muy complicado. Ganarle a Bermeo, también. Tenemos una pelea gorda por delante. No se puede hablar de que somos favoritos ni ponernos en la tesitura de estar cerca de la Bandera. Estamos como el sábado», sentencia. Y José Luis Herrerías, presidente galipo, termina de trasladar toda la presión a Orio con una reflexión: «En remo se pueden ganar muchas banderas, pero si no ganas La Concha es un borrón en la temporada. Lo vimos con otras grandes tripulaciones como Castro».

