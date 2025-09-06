Urdaibai, en la Bandera de La Concha: Ojo con los 'txos', que siempre son una amenaza y más

A. L. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

No está siendo su mejor temporada, pero el jueves fueron quienes pararon antes el cronómetro en la clasificatoria de La Concha. Urdaibai, vigente campeón de esta prueba, llega a Donostia en un momento de forma bastante regular y, aunque rara vez ha hecho sombra a Orio en la Liga Eusko Label, lo cierto es que las regatas de mañana y del próximo domingo serán otra historia.

La tripulación de la 'Bou Bizkaia' tiene marcada esta fecha desde el inicio de la temporada. La Concha es diferente, también en cuanto a normativa, y Jon Salsamendi ha afrontado cada prueba veraniega con la máxima responsabilidad, pero también con un ojo puesto en las aguas donostiarras.

No ha sido una temporada sencilla, más teniendo en cuenta que los 'txos' venían de ganarlo absolutamente todo el año pasado: Campeonatos de Bizkaia, Euskadi y España, Liga Eusko Label y La Concha, una hazaña casi imposible de repetir. Este año no han sido capaces de hacerse con ninguna bandera, lo cual les hace quizás incluso más peligrosos porque tienen en La Concha una oportunidad excelente para olvidarse de todos los sinsabores. Y, además, a la espera del sorteo de calles, sus compañeros de tanda no le van nada mal.

Temas

Bandera de La Concha