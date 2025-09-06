Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Urdaibai, en la Bandera de La Concha: Ojo con los 'txos', que siempre son una amenaza y más

A. L.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

No está siendo su mejor temporada, pero el jueves fueron quienes pararon antes el cronómetro en la clasificatoria de La Concha. Urdaibai, vigente campeón de esta prueba, llega a Donostia en un momento de forma bastante regular y, aunque rara vez ha hecho sombra a Orio en la Liga Eusko Label, lo cierto es que las regatas de mañana y del próximo domingo serán otra historia.

La tripulación de la 'Bou Bizkaia' tiene marcada esta fecha desde el inicio de la temporada. La Concha es diferente, también en cuanto a normativa, y Jon Salsamendi ha afrontado cada prueba veraniega con la máxima responsabilidad, pero también con un ojo puesto en las aguas donostiarras.

No ha sido una temporada sencilla, más teniendo en cuenta que los 'txos' venían de ganarlo absolutamente todo el año pasado: Campeonatos de Bizkaia, Euskadi y España, Liga Eusko Label y La Concha, una hazaña casi imposible de repetir. Este año no han sido capaces de hacerse con ninguna bandera, lo cual les hace quizás incluso más peligrosos porque tienen en La Concha una oportunidad excelente para olvidarse de todos los sinsabores. Y, además, a la espera del sorteo de calles, sus compañeros de tanda no le van nada mal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  4. 4 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  9. 9 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Urdaibai, en la Bandera de La Concha: Ojo con los 'txos', que siempre son una amenaza y más

Urdaibai, en la Bandera de La Concha: Ojo con los &#039;txos&#039;, que siempre son una amenaza y más