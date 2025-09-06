Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trece de las dieciséis traineras tienen entrenadores guipuzcoanos

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:22

El dominio de las traineras guipuzcoanas en el agua también se refleja en los banquillos. Gipuzkoa gana por goleada en la dirección técnica. Seis de ... las ocho traineras masculinas tienen entrenador de nuestro territorio y casi hay pleno en categoría femenina porque son guipuzcoanos siete entrenadores de las ocho traineras. Esta excepción es doble porque ella es santanderina (Astillero) y mujer: Sara Vázquez es la única entrenadora de las dieciséis traineras.

