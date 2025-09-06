Trece de las dieciséis traineras tienen entrenadores guipuzcoanos

El dominio de las traineras guipuzcoanas en el agua también se refleja en los banquillos. Gipuzkoa gana por goleada en la dirección técnica. Seis de ... las ocho traineras masculinas tienen entrenador de nuestro territorio y casi hay pleno en categoría femenina porque son guipuzcoanos siete entrenadores de las ocho traineras. Esta excepción es doble porque ella es santanderina (Astillero) y mujer: Sara Vázquez es la única entrenadora de las dieciséis traineras.

Son sanjuandarras Igor Makazaga (entrenador de Donostiarra) y Joseba Fernández (San Juan), oriotarras son Mikel Orbañanos (Hondarribia) y Jon Salsamendi (Urdaibai). Es getariarra Jon Larrañaga (Getaria) y es hondarribiarra Osertz Alday (Isuntza). Los únicos no guipuzcoanos son el bermeotarra Iker Zabala (Orio) y el gallego de Moaña Dani Pérez (Zierbena).

En categoría femenina hay más variedad geográfica: es de Orio Ibon Urbieta (entrenador de Donostiarra), de San Pedro ha llegado Ramón Erostarbe a la trainera de Tolosaldea y de San Juan se incorporó Juan Mari Etxabe a Arraun Lagunak. El oiartzuarra Iñaki Mendibazal es quien dirige a Hibaika y el donostiarra Patxi Francés lleva las riendas de Orio. El vizcaíno de Sestao y entrenador en Hondarribia es Iker Cortés, el único no guipuzcoano.

El repaso a los entrenadores nos lleva a nombres que antes de dirigir la trainera desde fuera han brillando en las tostas, muchos como ankeko. Quizás por esa responsabilidad que siempre tiene quien está junto al patrón, una vez que decidieron dejar de remar optaron por asumir labores de entrenador.

El trasvase de técnicos de un club a otro se ha hecho norma. En categoría masculina solo Jon Larrañaga y Joseba Fernández pueden decir que entrenan a la trainera de su pueblo en Getaria y San Juan, respectivamente mientras que en categoría femenina se reduce a Kike Manterola, de Zumaia.

El caso de Makazaga es curioso porque su corazón es rosa de San Juan, reside en Orio y es entrenador de la Donostiarra. Qué decir del cruce Orio-Bermeo: el aguilucho Jon Salsamendi entrena a la 'Bou Bizkaia' y el bermeotarra Iker Zabala dirige hoy la 'San Nikolas'.