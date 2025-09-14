Las traineras favoritas para ganar la Bandera de La Concha
Los chicos comienzan las regatas este domingo a las 12.00 horas de la mañana
DV
Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:20
Tanda de Honor
-
Zierbena
Opciones a la victoria: 5/5
-
Trainera: Zierbena
-
Reforzada moralmente tras la primera jornada, también tiene más presión. Puede ser su primera Bandera.
-
Orio
Opciones a la victoria: 5/5
-
Trainera: 'San Nikolas'
-
A menos de un suspiro de rubricar la temporada pefecta. Intentará transformar la rabia de la sanción en gasolina.
-
Bermeo Urdaibai
Opciones a la victoria: 4/5
-
Trainera: 'Bou Bizkaia'
-
A la sombra de las dos favoritas, nadie cuenta con ella y no está tan lejos, sobre todo si hay olas.
-
Donostiarra
Opciones a la victoria: 2/5
-
Trainera: 'Torrekua II'
-
Condenada por la diferencia entre tandas en la primera jornada, saldrá a intentar ganar la tanda.
Primera Tanda
-
Getaria
Opciones a la victoria: 2/5
-
Trainera: 'Esperantza'
-
Tratará de echarle el lazo a Donostiarra aprovechando una hipotética diferencia entre tandas.
-
Hondarribia
Opciones a la victoria: 2/5
-
Trainera: 'Ama Guadalupekoa'
-
Ganar la tanda y esperar que alguna de la tanda de honor tenga un mal día para escalar puestos.
-
San Juan
Opciones a la victoria: 1/5
-
Trainera: 'Erreka'
-
Saldrá a intentar competirle la tanda a Getaria y Hondarribia. Con mar tiene una bonita oportunidad.
-
Lekittarra
