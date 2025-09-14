Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Bandera de La Concha

Las traineras favoritas para ganar la Bandera de La Concha

Los chicos comienzan las regatas este domingo a las 12.00 horas de la mañana

DV

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:20

Tanda de Honor

  1. Zierbena

Opciones a la victoria: 5/5

  • Trainera: Zierbena

  • Reforzada moralmente tras la primera jornada, también tiene más presión. Puede ser su primera Bandera.

  1. Orio

Opciones a la victoria: 5/5

  • Trainera: 'San Nikolas'

  • A menos de un suspiro de rubricar la temporada pefecta. Intentará transformar la rabia de la sanción en gasolina.

  1. Bermeo Urdaibai

Opciones a la victoria: 4/5

  • Trainera: 'Bou Bizkaia'

  • A la sombra de las dos favoritas, nadie cuenta con ella y no está tan lejos, sobre todo si hay olas.

  1. Donostiarra

Opciones a la victoria: 2/5

  • Trainera: 'Torrekua II'

  • Condenada por la diferencia entre tandas en la primera jornada, saldrá a intentar ganar la tanda.

Primera Tanda

  1. Getaria

Opciones a la victoria: 2/5

  • Trainera: 'Esperantza'

  • Tratará de echarle el lazo a Donostiarra aprovechando una hipotética diferencia entre tandas.

  1. Hondarribia

Opciones a la victoria: 2/5

  • Trainera: 'Ama Guadalupekoa'

  • Ganar la tanda y esperar que alguna de la tanda de honor tenga un mal día para escalar puestos.

  1. San Juan

Opciones a la victoria: 1/5

  • Trainera: 'Erreka'

  • Saldrá a intentar competirle la tanda a Getaria y Hondarribia. Con mar tiene una bonita oportunidad.

  1. Lekittarra

