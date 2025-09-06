Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosaldea mostró sus credenciales en La Concha. De la Hera

Tolosaldea, en la Bandera de La Concha: si alguien puede dar la sorpresa, son ellas

Vigentes campeonas de Euskadi y ganadoras de la Bandera Fabrika en Donostia, tienen muchos buenos argumentos

Iñigo Urkola

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:15

¿Y si la Bandera de La Concha termina viajando hasta Tolosa? Desde luego, no es una utopía pensar que la 'Zerkausia' se pueda proclamar campeona en aguas donostiarras, porque cada año está más cerca de las mejores. Tolosaldea ha tenido un crecimiento sostenido cada año, que ha quemado todas las etapas en su crecimiento y que cada vez es más tenido en cuenta. El segundo puesto que ha terminado ocupando en la Liga Euskotren (empatada a puntos con Orio) es la mejor muestra de que, si a Arraun Lagunak, por cualquier motivo, se le tuercen las cosas, ellas estarán listas para aprovecharlo.

Y es que la embarcación de Erostarbe ha dado otro pasito más en esa escalada de competitividad. No se han olvidado de la cantera y del proceso de formación de las remeras, que son más de 75 % de la primera plantilla; pero han sabido a su vez sacar lo mejor de cada una de ellas y los resultados han ido llegando poco a poco. La primera alegría llegó a lo grande a principios de junio en aguas de Bermeo, donde las tolosarras se hicieron con el Campeonato de Euskadi, superando en 78 centésimas a Arraun Lagunak y rompiendo su hegemonía. Ahí se vio que este proyecto iba en serio, una sensación que se ha mantenido durante todo el verano.

La 'Zerkausia' se hizo con una de las tres banderas que las donostiarras no han ganado en la temporada. Y fue, precisamente, en aguas de La Concha donde lograron la Bandera Fabrika, imponiéndose a Orio de manera ajustada y aventajando en 16 segundos a Arraun. Las aguas serán las mismas, aunque el escenario y las sensaciones cambien por el peso que tiene bogar en la Olimpiada del Remo. Sin embargo, seguro que las chicas de Tolosaldea se han acordado mucho de aquella regata y se han convencido de que en estos dos domingos, todo puede pasar.

En su embarcación, además, se nota ese poso que va dando el estar asentadas en la élite: ya no serán novatas y eso también son segundos que recortan al crono. Si alguien busca una alternativa sólida a Arraun, aquí la tiene.

