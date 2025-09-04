Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arizmendi
Directo

Sigue el minuto a minuto de la clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha

21 traineras buscan una de las siete plazas que permitirán remar los dos próximos domingos en la bahía junto a Donostiarra

Iker Valverde

Iker Valverde

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:25

Actualizado Hace 1 minuto

Este jueves, desde las 18.00 horas, 21 traineras masculinas, en intervalos de un minuto, recorrerán en la modalidad de contrarreloj la milla y media del campo de regateo donostiarra, en busca de una de las siete plazas que dan acceso a competir por la preciada bandera los dos primeros domingos de septiembre junto a Donostiarra.

17:41

Las olas golpean las rocas en el Paseo Nuevo y lo pintan de blanco. Es día para sorpresas.

17:40

Santurtzi ha vencido en ARC-1 con notoriedad y habría que ver si van a usar esta clasificatoria como preparación al playoff o si buscarán con todo el pase. Nunca el campeón de la ARC-1 se ha metido entre las ocho elegidas...

17:38

El honor de las gallegas

Chapela y Ares serán las encargadas de dejar a las embarcaciones gallegas en buen lugar. Ayer, en la femenina, se notó la diferencia que existe con el resto. Ares se ha reservado en este final de temporada preparando La Concha y Chapela ha dominado la Liga Galega, aunque solo Tirán en 2007 y Chapela en 2012 se clasificaron desde la LGT. Cabo, tras una temporada desastrosa, no parece que tenga oportunidades.

Enlace copiado

17:34

Orio calienta en el puerto

Sigue el minuto a minuto de la clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha

Enlace copiado

17:33

La oportunidad de San Juan

San Juan ha vivido una primera temporada de asentarse en ACT con un meritorio octavo puesto en la general, algo que le valdría hoy para pasar sin Donostiarra. La 'Erreka' no rema en los dos primeros domingos de septiembre desde 2017 y hoy tiene una oportunidad de oro.

Enlace copiado

17:30

Las aspirantes

Lekittarra y San Juan son dos de las traineras que opositan a las dos plazas que teóricamente quedan libres si Zierbena, Orio, Hondarribia, Getaria y Urdaibai no fallan. La 'Isuntza', rozando la clasificación en las últimas temporadas, no se clasifica desde hace un cuarto de siglo. ¿Será el día?

Enlace copiado

17:23

La Concha abre la brecha

Si en la liga ACT ya hay diferencia entre las mejores embarcaciones y el resto, la norma de quitar los cupos en La Concha abre aún más la brecha, si cabe. Zierbena, que ya ha ofrecido un nivel altísimo esta temporada, gana todavía más enteros sin esta normativa.

Enlace copiado

17:17

Cinco favoritas y cinco aspirantes

La previa de Bruno Parcero, redactor de El Diario Vasco

Enlace copiado

17:12

Orden de salida

Al revés de lo sucedido ayer, las favoritas saldrán primero a escena, en el siguiente orden.

Grupo 2: Cabo, San Juan, Urdaibai, Lekittarra, Hoondarribia, Orio, Ondarroa, Zierbena, Ares, Getaria, Kaiku

Enlace copiado

17:05

Condiciones peligrosas

¿Qué más se le puede pedir a una tarde de cierre de verano? Pues los aficionados al remo seguro que reclaman marejada, que de lugar a ver alguna sorpresa más que las que se pudieron ver ayer en la clasificatoria femenina, donde se clasificaron las 7 de Liga Euskotren finalmente.

Enlace copiado

17:01

Bandera de La Concha día 2

Arratsalde on!!! Sale el sol en Donostia y vuelve a ser día de regatas en Donostia. Esta tarde, a partir de las 18 horas, los chicos bogarán por una de las 7 plazas restantes para remar junto a Donostiarra los próximos dos domingos en la prestigiosa Bandera de La Concha.

Enlace copiado

