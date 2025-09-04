Sigue el minuto a minuto de la clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha
21 traineras buscan una de las siete plazas que permitirán remar los dos próximos domingos en la bahía junto a Donostiarra
Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:25
Este jueves, desde las 18.00 horas, 21 traineras masculinas, en intervalos de un minuto, recorrerán en la modalidad de contrarreloj la milla y media del campo de regateo donostiarra, en busca de una de las siete plazas que dan acceso a competir por la preciada bandera los dos primeros domingos de septiembre junto a Donostiarra.
17:41
Las olas golpean las rocas en el Paseo Nuevo y lo pintan de blanco. Es día para sorpresas.
17:40
Santurtzi ha vencido en ARC-1 con notoriedad y habría que ver si van a usar esta clasificatoria como preparación al playoff o si buscarán con todo el pase. Nunca el campeón de la ARC-1 se ha metido entre las ocho elegidas...
17:38
El honor de las gallegas
Chapela y Ares serán las encargadas de dejar a las embarcaciones gallegas en buen lugar. Ayer, en la femenina, se notó la diferencia que existe con el resto. Ares se ha reservado en este final de temporada preparando La Concha y Chapela ha dominado la Liga Galega, aunque solo Tirán en 2007 y Chapela en 2012 se clasificaron desde la LGT. Cabo, tras una temporada desastrosa, no parece que tenga oportunidades.
17:34
Orio calienta en el puerto
17:33
La oportunidad de San Juan
San Juan ha vivido una primera temporada de asentarse en ACT con un meritorio octavo puesto en la general, algo que le valdría hoy para pasar sin Donostiarra. La 'Erreka' no rema en los dos primeros domingos de septiembre desde 2017 y hoy tiene una oportunidad de oro.
17:30
Las aspirantes
Lekittarra y San Juan son dos de las traineras que opositan a las dos plazas que teóricamente quedan libres si Zierbena, Orio, Hondarribia, Getaria y Urdaibai no fallan. La 'Isuntza', rozando la clasificación en las últimas temporadas, no se clasifica desde hace un cuarto de siglo. ¿Será el día?
17:23
La Concha abre la brecha
Si en la liga ACT ya hay diferencia entre las mejores embarcaciones y el resto, la norma de quitar los cupos en La Concha abre aún más la brecha, si cabe. Zierbena, que ya ha ofrecido un nivel altísimo esta temporada, gana todavía más enteros sin esta normativa.
17:17
Cinco favoritas y cinco aspirantes
La previa de Bruno Parcero, redactor de El Diario Vasco
17:12
Orden de salida
Al revés de lo sucedido ayer, las favoritas saldrán primero a escena, en el siguiente orden.
Grupo 2: Cabo, San Juan, Urdaibai, Lekittarra, Hoondarribia, Orio, Ondarroa, Zierbena, Ares, Getaria, Kaiku
Grupo 1: Hiibaika, Zumaia, Lapurdi, Santurtzi, Arkote, Chapela, Samertolameu, Zarautz, San Pedro, Tirán.
17:05
Condiciones peligrosas
¿Qué más se le puede pedir a una tarde de cierre de verano? Pues los aficionados al remo seguro que reclaman marejada, que de lugar a ver alguna sorpresa más que las que se pudieron ver ayer en la clasificatoria femenina, donde se clasificaron las 7 de Liga Euskotren finalmente.
Se esperan rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora desde el noroeste y olas de unos dos metros, que pueden complicar la remada tal y como hizo ayer, sobre todo en la zona de la ciaboga.
17:01
Bandera de La Concha día 2
Arratsalde on!!! Sale el sol en Donostia y vuelve a ser día de regatas en Donostia. Esta tarde, a partir de las 18 horas, los chicos bogarán por una de las 7 plazas restantes para remar junto a Donostiarra los próximos dos domingos en la prestigiosa Bandera de La Concha.
