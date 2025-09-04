Sigue el minuto a minuto de la clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha

17:05

Condiciones peligrosas

¿Qué más se le puede pedir a una tarde de cierre de verano? Pues los aficionados al remo seguro que reclaman marejada, que de lugar a ver alguna sorpresa más que las que se pudieron ver ayer en la clasificatoria femenina, donde se clasificaron las 7 de Liga Euskotren finalmente.

Se esperan rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora desde el noroeste y olas de unos dos metros, que pueden complicar la remada tal y como hizo ayer, sobre todo en la zona de la ciaboga.