Bandera de La Concha Bandera de La Concha; Zierbena, una trainera con escamas que aspira a todo La tripulación de Zierbena sale de la ciaboga rumbo a la bahía donostiarra. / ARIZMENDI Pese a que nunca ha ganado en La Concha, varios de sus remeros han brillado en las mejores tripulaciones | José Luis Herrerías, presidente 'galipo', indica que «no somos un equipo a base de talonario, pero con 1.500 habitantes es difícil conseguir cantera» OSKAR ORTIZ DE GUINEA Miércoles, 5 septiembre 2018, 07:26

Hace solo nueve años, cuando Patxi Francés cogió las riendas de Zierbena, se hacía difícil imaginar que esta trainera iba a ocupar la 'pole' en la parrilla de salida de la segunda jornada de la Bandera de La Concha, regata en la que nunca habían pasado del segundo puesto (1950, tras Donostia). En las últimas temporadas, los 'galipos' venían dando pasos al frente con varios títulos estatales en bateles y trainerillas que este curso se han extendido también a la trainera. Y con el mismo equipo que logró el título estatal en Castro Urdiales, el pasado domingo superó en 86 centésimas a Hondarribia y mantuvo el polémico mano a mano que acabó con la sanción a Urdaibai.

Con el técnico donostiarra debutó en la ACT en 2012 y, tras caer a la ARC-1, regresó a la élite en 2014 para quedarse, ya de la mano de Juan Zunzunegui. «Esto no es un proyecto hecho a base de talonario que vaya a desaparecer como les pasó a otros», asegura su presidente desde 2001, José Luis Herrerías, directivo del club desde finales de los 70, cuando se fusionaron los clubes San Román y Virgen del Puerto. «Llevamos varios años con los mismos patrocinadores que estaban con nosotros en la ARC, sobre todo Ayuntamiento y Bahías de Bizkaia. No tenemos deudas y llevamos dos años con todos los remeros dados de alta en la Seguridad Social, pero la clave es ser comedido y no gastar ni prometer más de lo que podemos. El sábado, por ejemplo, no iremos a San Sebastián porque no podemos permitirnos concentrarnos la víspera. Iremos el domingo en autobús».

Un bloque experimentado

La trayectoria más reciente de Zierbena ha despertado «una ilusión en el pueblo», lo que ha alimentado el número de fichas en las categorías inferiores. «Tenemos unos 35 chavales y chavalas en el club, y en verano han venido bastantes a los cursillos. Tras la desanexión con Abanto, somos 1.500 habitantes en Zierbena, donde no hay un colegio y es difícil hacer cantera. Pero trabajamos en ello yendo a colegios de Muskiz, Gallarta, Abanto...».

El gallego Juan Zunzunegui se estrenó como técnico en 2014, en sustitución de Patxi Francés

«En 2019 pasará a sénior el batel campeón de España juvenil; ojalá en dos o tres años aspiremos a la Liga»

Cuando el domingo en la primera jornada de la Bandera de La Concha Zierbena tocó la aldaba de la gloria, no fue una sorpresa. Se trata de una trainera que ya venía ensanchando sus límites año a año. Tras ganar la pasada temporada su primera regata en la ACT en Ares -ocho de aquel equipo bogaron en La Concha- y acabar quintos en la Liga EuskoLabel, ahora son terceros tras Urdaibai y Hondarribia, ganaron la regata de Ondarroa y el campeonato estatal, 69 años después de su único título, logrado precisamente en La Concha. Hasta el pasado domingo era su única victoria en aguas donostiarras.

Urdaibai pospone a hoy el recurso a la sanción por el toque de palas Urdaibai tiene previsto presentar a última hora de la mañana de hoy ante el Comité de Competición de la Bandera de La Concha el recurso a la sanción que sufrió el domingo tras su toque de palas con la trainera de Zierbena. El club 'txo' ha recopilado diversa documentación gráfica, grabaciones y los datos del GPS de las trayectorias mantenidas por las dos embarcaciones durante los instantes previos a la colisión. En Bermeo deducen que hubo intencionalidad por parte de Zierbena para ir a buscar a la Bou Bizkaia tras colarse en su calle.

El oro estatal lo logró la misma alineación de la Bandera de La Concha, con el único cambio de tosta entre Raúl García (proel el domigo) y Eladio Sánchez (espalda de babor). El exciclista profesional -ganó la Vuelta al Bidasoa- siempre ha explicado que aprendió a remar con Patxi Francés (2010), aunque luego bogó tres campañas en Castreña, donde había pasado un tiempo como infantil y cadete. Es el único que bogó en la ARC con Zierbena junto a Jaime Ríos, el año de su llegada al club (2013).

Su técnico es el también remero Juan Zunzunegui (Vigo, 1976), olímpico en Sídney y Atenas y con varias medallas internacionales. Llegó al banco fijo con Astillero (2007), donde coincidió con Jon Salsamendi. Tras un ejercicio en Portugalete a las órdenes de Joxean Olaskoaga 'Aizperro', recaló en Zierbena en 2014 para relevar a Francés. «Nunca había entrenado y ha ido aprendiendo con nosotros. Es meticuloso y trabajador. Vive encima del club».

El único vasco -y canterano- del equipo titular es Iker Pascual, miembro de aquella tripulación de Kaiku que en 2009 se ganó el apelativo de 'galáctica' y se impuso en la Bandera de La Concha y repitió en 2012. Antes pasó por Castro y Urdaibai. Pero es canterano. Otro 'galáctico' fue el uruguayo Leandro Salvagno. También ganó La Concha con Castro y Urdaibai el gallego Sergio Montenegro.

El resto aspira a su primera Bandera de La Concha, aunque más de uno militó en la Bizkaitarra o La Marinera cuando vencieron en Donostia. El bloque titular lo forman: Montenegro, Salvagno, Ruiz, Vidal, Ríos, Sánchez (babor); Villar, Miramón, González, Montes, Pascual, Zunzunegui (estribor), García (proel) y el patrón, Borja Gómez, que cumple su segundo año en el club tras una vida en Pedreña. Como pedreñero, fue el patrón que sufrió la descalificación de 2005. El entrenador era Joseba Fernández, actual técnico de Urdaibai.

«Muchos de los remeros que estarán en la segunda jornada de la Bandera de La Concha han llegado de Astillero, Castro o Pedreña», explica Herrerías. «En la Liga tenemos el problema de los cupos, porque no tenemos muchos canteranos. Poco a poco irán llegando chavales. El año que viene dará el salto casi todo el batel campeón de España juvenil, y ojalá en dos o tres años podamos aspirar a ganar la Liga». Primero asaltarán La Concha. Tienen 86 centésimas sobre Hondarribia.