Las traineras de Orio y Arraun Lagunak se cruzan ayer en el último entrenamiento a la altura de la isla. ESTRADA
Bandera de La Concha

Un pulso sobre las olas

Zierbena y Orio miden hoy sus fuerzas en la bahía en el duelo más estrecho de la historia y Arraun Lagunak rema contra sí misma

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

El segundo domingo de septiembre no es un día cualquiera. El muelle donostiarra, su rampa, el Aquarium o el Paseo Nuevo componen junto a ... la bahía un escenario tan bello como cruento en el que la gloria y la frustración están separados por una línea roja tan delgada que obliga a quienes pelean por la Bandera de La Concha a exprimir al máximo sus recursos o incluso a sacar de donde no hay. Las diez centésimas que hoy separan a Zierbena de Orio, la diferencia más pequeña de la historia, ejemplifican mejor que nunca esa frontera entre el cielo y el infierno. El pulso que hoy mantendrán sobre las olas no hará prisioneros.

