Un pulso sobre las olas

El segundo domingo de septiembre no es un día cualquiera. El muelle donostiarra, su rampa, el Aquarium o el Paseo Nuevo componen junto a ... la bahía un escenario tan bello como cruento en el que la gloria y la frustración están separados por una línea roja tan delgada que obliga a quienes pelean por la Bandera de La Concha a exprimir al máximo sus recursos o incluso a sacar de donde no hay. Las diez centésimas que hoy separan a Zierbena de Orio, la diferencia más pequeña de la historia, ejemplifican mejor que nunca esa frontera entre el cielo y el infierno. El pulso que hoy mantendrán sobre las olas no hará prisioneros.

Orio se ha encontrado esta semana ante un escenario seguramente inesperado. Su superioridad a lo largo de toda la temporada le hacía acreedor de un favoritismo que confirmó en el agua con su victoria. Sin embargo, los tres segundos de sanción le han relegado a la condición de aspirante porque, aunque solo sean diez centésimas, prácticamente nada, sale por detrás de Zierbena y ve amenazada una temporada que pintaba perfecta y que ahora puede emborronarse, porque la Bandera de La Concha, para lo bueno y para lo malo, marca demasiado. Asumida y digerida la sanción, el objetivo de Iker Zabala, como ya avisó, ha sido transformarla en gasolina que hoy impulse a la 'San Nikolas' sobre las olas para, ocho años después de su última victoria en La Concha, lograr la 33 antes que Fernando Alonso.

A Zierbena este escenario también le ha cogido con el pie cambiado. Aún bajando de los 19 minutos en la primera jornada, y haciendo el mejor tiempo de su historia, no pudo superar a Orio y ahora se ve por delante. Pese al intento que han hecho por trasladar la presión a orillas del Oria, es imposible que durante la semana los galipos no hayan sentido el peso de la historia sobre sus hombros porque, aún siendo un club histórico fundado en 1882, nunca ha ondeado la Bandera de La Concha y ya supo en 2018 ante Hondarribia lo que es que se te escape el triunfo por 90 centésimas. Por eso también la de hoy es una oportunidad de sacarse aquella espina a la que tanto se refirieron su presidente y algunos remeros el pasado domingo tras la primera jornada.

¿Y Urdaibai? Nadie se acuerda de la 'Bou Bizkaia', la ganadora de las tres últimas ediciones. Poco más de seis segundos le separan de Zierbena y Orio, una buena ola en una regata como la que se espera hoy. ¿Y si galipos y aguiluchos se enzarzan en calles paralelas? ¿Y si los del Salsamendi, con experiencia y calidad en sus tostas, se amoldan mejor que nadie a las condiciones del mar? Ya lo dijo el entrenador Rudy Tomjanovich después de que los Houston Rockets ganaran el anillo de la NBA en 1995 cuando nadie contaba con ellos pese a ser los defensores del título: «Nunca subestimes el corazón de un campeón». Y Urdaibai, guste o no, lo es.

Esperando lo inesperado

En la primera tanda Getaria y Hondarribia están llamadas a pelear por el triunfo y por esa cuarta posición final porque Donostiarra no está tan lejos. Y como siempre que las condiciones se anuncian complicadas, hay quien sueña con que vuelva a producirse una diferencia de condiciones entre tandas que le beneficie y... quién sabe.

San Juan tratará de no estar lejos de la 'Esperantza' y la 'Ama Guadalupekoa' para terminar con buen sabor de boca su participación ocho años después en La Concha. Lo mismo se le puede aplicar a Lekittarra, que no quiere estar de paso...

¿Y Arraun Lagunak?

El oleaje otorga a la 'Zerkausia' y a la 'Txiki' alguna esperanza de dar la sorpresa, aunque Arraun Lagunak no se maneja mal tampoco en esas condiciones, de lo contrario no habría ganado todo lo que ha ganado en estos años. Así que soñar con la remontada es más eso, un sueño que una posibilidad real.

Zumaia acompañará a las tres en la tanda de honor a la espera de que Tolosaldea u Orio tengan un mal día y pueda ascender alguna posición porque parece complicado que a la 'Saregileak' puedan darle caza desde la primera tanda si no median diferentes condiciones.

En esa primera tanda Astillero, Donostiarra, Hibaika y Hondarribia pelearán por una victoria parcial que les endulce el día.

A la espera de los cambios que puedan producirse en el otoño, lo que ya se conoce es que la de hoy será la última regata para dos entrenadores que no seguirán en sus puestos la próxima temporada, Patxi Francés en Orio e Iker Cortés en Hondarribia.

El segundo domingo de septiembre no es un día cualquiera y aunque la jornada arrancará desde las ocho de la mañana con el pesaje de las embarcaciones, la Bandera de La Concha comenzará a decidirse a partir de las nueve y cuarto en el Ayuntamiento de San Sebastián con la reunión de los delegados y el sorteo de calles.