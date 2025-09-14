Las traineras favoritas para ganar la Bandera de la Concha
Las chicas comienzan las regatas este domingo a las 12.00 horas de la mañana
DV
Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:12
Tanda de Honor
-
Donostia Arraun Lagunak
Opciones a la victoria: 5/5
-
Trainera: 'Lugañene'
-
Lo tiene todo a su favor para ganar su cuarta Bandera. Las olas añaden incertidumbre, pero son 10 segundos.
-
Tolosaldea
Opciones a la victoria: 3/5
-
Trainera: 'Zerkausia'
-
El estado de la mar le da alguna opción más de remontar porque en esas condiciones se maneja muy bien.
-
Orio
Opciones a la victoria: 3/5
-
Trainera: 'Txiki'
-
También se maneja bien con olas. Intentará despedir a Francés con al menos una victoria parcial.
-
Zumaia
Opciones a la victoria: 2/5
-
Trainera: 'Saregileak'
-
Ha cumplido el objetivo estando en la tanda de honor. No está lejos de Tolosaldea y Orio.
Primera Tanda
-
Astillero
Opciones a la victoria: 1/5
-
Trainera: Astillero
-
Tratar de recortar la distancia que le separa de Zumaia y lograr el cuarto puesto es su mejor opción.
-
Donostiarra
Opciones a la victoria: 1/5
-
Trainera: 'Bantxa'
-
Buscará una última alegría en la temporada logrando la victoria en esta primera tanda.
-
Hibaika
Opciones a la victoria: 1/5
-
Trainera: 'Madalen'
-
Otra que buscará la victoria en esta tanda para buscar el quinto puesto y esperar acontecimientos.
-
Hondarribia
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.