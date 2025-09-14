Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Bandera la Concha

Las traineras favoritas para ganar la Bandera de la Concha

Las chicas comienzan las regatas este domingo a las 12.00 horas de la mañana

DV

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:12

Tanda de Honor

  1. Donostia Arraun Lagunak

Opciones a la victoria: 5/5

  • Trainera: 'Lugañene'

  • Lo tiene todo a su favor para ganar su cuarta Bandera. Las olas añaden incertidumbre, pero son 10 segundos.

  1. Tolosaldea

Opciones a la victoria: 3/5

  • Trainera: 'Zerkausia'

  • El estado de la mar le da alguna opción más de remontar porque en esas condiciones se maneja muy bien.

  1. Orio

Opciones a la victoria: 3/5

  • Trainera: 'Txiki'

  • También se maneja bien con olas. Intentará despedir a Francés con al menos una victoria parcial.

  1. Zumaia

Opciones a la victoria: 2/5

  • Trainera: 'Saregileak'

  • Ha cumplido el objetivo estando en la tanda de honor. No está lejos de Tolosaldea y Orio.

Primera Tanda

  1. Astillero

Opciones a la victoria: 1/5

  • Trainera: Astillero

  • Tratar de recortar la distancia que le separa de Zumaia y lograr el cuarto puesto es su mejor opción.

  1. Donostiarra

Opciones a la victoria: 1/5

  • Trainera: 'Bantxa'

  • Buscará una última alegría en la temporada logrando la victoria en esta primera tanda.

  1. Hibaika

Opciones a la victoria: 1/5

  • Trainera: 'Madalen'

  • Otra que buscará la victoria en esta tanda para buscar el quinto puesto y esperar acontecimientos.

  1. Hondarribia

