Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bandera gigante por Palestina en el Aquarium.

Protestas en favor de Palestina durante la Concha y apoyo en cada trainera

Descuelgan una bandera gigante con el cuadro del Gernika en el Aquarium y un grupo de manifestantes se concentra en la rampa, sin causar incidentes

DV

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:10

Con mucha menor intensidad que en la Vuelta ciclista a España, pero en la regata de hoy de La Concha, en Donostia, también se han hecho visibles las protestas en favor de Palestina y contra el genocidio de Israel. Manifestantes han desplegado en el Aquarium una bandera palestina gigante con un dibulo del cuadro de Gernika para denunciar los bombardeos indiscriminados del Ejército hebreo contra la población civil de Gaza en sus operaciones contra el grupo terrorista Hamás.

Asimismo, en la rampa, mientras los remeros salían a tierra aclamados por sus seguidores, algunas personas han lanzado también gritos en favor de la libertad de Palestina. De momento, estas protestas, a diferencia de las de la Vuelta, no están alterando el ritmo de la competición de las traineras.

Precisamente, algunas traineras están portando pegatinas con banderas palestinas para expresar su solidaridad con las víctimas del conflicto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2 La Real salda una deuda con Toshack
  3. 3 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  4. 4 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  5. 5 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  9. 9

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  10. 10

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Protestas en favor de Palestina durante la Concha y apoyo en cada trainera

Protestas en favor de Palestina durante la Concha y apoyo en cada trainera