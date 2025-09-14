Protestas en favor de Palestina durante la Concha y apoyo en cada trainera Descuelgan una bandera gigante con el cuadro del Gernika en el Aquarium y un grupo de manifestantes se concentra en la rampa, sin causar incidentes

Con mucha menor intensidad que en la Vuelta ciclista a España, pero en la regata de hoy de La Concha, en Donostia, también se han hecho visibles las protestas en favor de Palestina y contra el genocidio de Israel. Manifestantes han desplegado en el Aquarium una bandera palestina gigante con un dibulo del cuadro de Gernika para denunciar los bombardeos indiscriminados del Ejército hebreo contra la población civil de Gaza en sus operaciones contra el grupo terrorista Hamás.

Asimismo, en la rampa, mientras los remeros salían a tierra aclamados por sus seguidores, algunas personas han lanzado también gritos en favor de la libertad de Palestina. De momento, estas protestas, a diferencia de las de la Vuelta, no están alterando el ritmo de la competición de las traineras.

Precisamente, algunas traineras están portando pegatinas con banderas palestinas para expresar su solidaridad con las víctimas del conflicto.

