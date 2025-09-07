Orio y Arraun Lagunak contra el mundo

La grandeza de la Bandera de La Concha no hace falta explicarla. Se entiende en los gestos y en las palabras de los protagonistas. Se ... intuye que nada es igual a lo vivido hasta ahora. Iker Zabala, entrenador de Orio, expresaba ayer en el muelle donostiarra después de realizar el último entrenamiento previo al primer domingo de regatas (12.00, ETB1) que en su trainera «se respira nerviosismo». Nerviosismo dónde, y en el equipo que ha arrasado en la Liga Eusko Label con catorce banderas de dieciocho posibles.

Orio parte como la gran favorita y que el rey de La Concha recuperase su corona supondría el broche de oro a una temporada en la que la fiebre amarilla apenas ha tenido resistencia. Pero, al mismo tiempo, lo hecho hasta ahora de poco vale. Cada uno tiene sus argumentos para creer que esos sueños en los que se imaginan ondeando la bandera más preciada y siendo protagonista de la postal más fotografiada pueden hacerse realidad. Zierbena ha sido la alternativa en liga, Donostiarra ganó en su bahía en julio, Urdaibai ha ganado las tres últimas ediciones, Getaria viene de un agosto ilusionante...

La 'San Nikolas' busca la 33 en la Bandera de La Concha. Y esta aspiración sí va en serio, no es marketing. «Los chicos están como las vaquillas, esperando a la salida», transmitía Zabala. «Les veo remando muy bien, posiblemente mejor que nunca porque en estas fechas cada uno da un poquito más y se nota que la trainera anda un poquito más rápido». Porque es La Concha, y porque «son conscientes que oportunidades así pasan muy pocas veces, se tienen que conjugar muchas opciones para que tengas opciones de ganar, este año en Orio se han dado y el remero es consciente de que cuado se planta una oportunidad así delante tuya, hay que aprovecharla».

«En el equipo se respira nerviosismo, los chicos saben que oportunidades así pasan pocas veces» Iker Zabala Orio

De rematar y ondear banderas sabe mucho Arraun Lagunak, la favorita en la Bandera femenina (11.00 horas, ETB1). La 'San Nikolas' y la 'Lugañene' coincidieron ayer en las aguas de la bahía, marcadas por el calor y el fuerte viento en alta mar. Con una diferencia de un cuarto de hora las dos realizaron su último entrenamiento, aproximadamente de una hora, más bien para ponerse en situación que para conocer el campo de regateo, de sobra conocido por el campeón de las tres últimas ediciones. «Normalmente entrenamos en Pasaia, de allí no nos movemos», transmitía Juan Mari Etxabe, entrenador de Arraun Lagunak, «pero hemos decidido venir para que las remeras empiecen a entrar en ambiente y tengan ya ese punto de nervio». Destacaba que «lo han pedido ellas, porque a mí me gusta estar más tranquilo y hacer el último entrenamiento en Donostia supone estar rodeado de más gente, de la prensa... pero tenemos a varias remeras nuevas que están haciendo un gran trabajo y está bien venir para darles también un poco de tranquilidad».

Ampliar Arraun Lagunak, en acción ayer en la bahía. Borja Luna

Sobre el cartel de favorita que portan, pensar en una tercera Bandera de La Concha «son palabras mayores. Hemos hecho una temporada excelente y ganar La Concha sería excelentísimo, tenemos una gran ilusión por hacer nuestro tercer doblete consecutivo».

«Tenemos una gran ilusión por hacer nuestro tercer doblete consecutivo, son palabras mayores» Juan Mari Etxabe Arraun Lagunak

Ni Orio -en chicos- ni Arraun Lagunak se cruzaron con las traineras que, según reflejan las clasificaciones ligueras, han sido sus más inmediatos perseguidores. Ni Zierbena ni Orio -femenino- y Tolosaldea hicieron acto de presencia en el muelle de San Sebastián ayer por la mañana. En la competición masculina, la otra ausencia fue Hondarribia. Donostiarra, en casa, guarda buenos recuerdos de la última vez que compitieron en la bahía. Fue el 12 de julio, en el seguramente peor rendimiento que Orio ha tenido en verano -quedó tercera a 33 segundos de la 'Torrekua II'-, pero Igor Makazaga no toma ese triunfo como referencia, sino su último esfuerzo, el realizado hace siete días en Ares. «Terminamos muy contentos -terceros a 10 segundos de Orio- porque veníamos de un agosto malo e incómodo, y en Ares tuvimos buenas sensaciones y nos agarramos a eso», lo mismo que la trainera femenina, donde Ibon Urbieta transmitía que «no tenemos nada que perder, empezamos mal la temporada, estamos yendo hacia arriba y la clasificatoria del miércoles -terceras a 10 segundos de Orio- fue satisfactoria, por lo que pensamos que podemos dar un punto más». Pelearán por entrar en la tanda de honor, aspiración que comparte con Hibaika, Hondarribia y Zumaia.

Sueñan en Getaria y San Juan

Regresando a la competición masculina, dos pueblos llegarán a Donostia a disfrutar y ver lo que pasa. Getaria aspira a meterse en la tanda de honor, ilusión que de ninguna manera puede convertirse en presión para Jon Larrañaga: «Estar aquí es un regalo para nosotros y trataremos de dar lo máximo que podamos, la presión estaba el jueves en entrar».