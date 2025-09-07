Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tripulación de Orio, con su patrón Gorka Aranberri, se dispone a iniciar el entrenamiento de ayer por la mañana en aguas de La Concha. Borja Luna

Orio y Arraun Lagunak contra el mundo

La 'San Nikolas' busca la 33 en la Bandera de La Concha mientras que las donostiarras aspiran a su tercer doblete consecutivo

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:12

La grandeza de la Bandera de La Concha no hace falta explicarla. Se entiende en los gestos y en las palabras de los protagonistas. Se ... intuye que nada es igual a lo vivido hasta ahora. Iker Zabala, entrenador de Orio, expresaba ayer en el muelle donostiarra después de realizar el último entrenamiento previo al primer domingo de regatas (12.00, ETB1) que en su trainera «se respira nerviosismo». Nerviosismo dónde, y en el equipo que ha arrasado en la Liga Eusko Label con catorce banderas de dieciocho posibles.

