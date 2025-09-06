Pasai Donibane, en la Bandera de La Concha: la marea rosa volverá a tomar Donostia mañana Pasai Donibane sonríe con el retorno de su trainera a La Concha, una noticia que el mundo del remo también celebra

San Juan vuelve a la Bandera de La Concha ocho años después, una noticia muy celebrada, por supuesto, en Pasai Donibane, pero también por el mundo del remo. Porque a la prueba más prestigiosa siempre le va bien tener un participante como la trainera sanjuandarra, que arrastra con ella a esa marea rosa que tanto color y ambiente da estos dos domingos de septiembre.

La celebración del jueves en el Muelle y sus inmediaciones fue toda una declaración de intenciones. Lo lógico es pensar que los de Joseba Fernández ya han triunfado estando en La Concha y que en esta regata los protagonistas serán otros, pero el preparador ya avisó tras la clasificatoria que en esta prueba siempre pasan cosas y que ellos estarían atentos a lo que pudiera suceder.

Sin embargo, más allá de factos que puede depender de segundos, como fue la sexta plaza y consiguiente clasificación de la 'Erreka', la mejor noticia para el club y sus aficionados es que el rumbo de sus traineras en las diferentes edades y categorías vuelve a ser el mejor.

Tras una travesía por el desierto que ha durado siete años y que no ha sido sencilla de entender en muchos casos, el club goza de buena salud de nuevo. Ha vuelto a generar una interesante estructura con numerosos medios humanos y, en su primera campaña tras volver al sitio que siempre le correspondió, el de la máxima categoría que habían abandonado en 2018, ha apostado por su mejor recurso: la cantera. Así, ha contado con 17 remeros formados en casa y el resultado ha sido notable, ya que ocupan una meritoria y desahogada octava posición en la Liga Eusko Label.

La temporada no empezó bien porque a la nueva exigencia que siempre representa estar en una categoría superior con, además, un equipo joven, hubo que sumar algunas lesiones que, lamentablemente, se dieron en la misma banda, lo que complicó aún más las cosas. Ese discurso ambicioso que se había lanzado desde el club pese a ser recién ascendidos y esa ilusión que se había generado en torno a la plantilla chocaban con algunos resultados complicados de digerir.

Sin embargo, reinó la tranquilidad y la embarcación fue poco a poco sacando la cabeza hasta quedar tercera en Castro y cuarta en Hondarribia en el ecuador de la competición, cuando ya estaban recuperando esos efectivos que habían perdido.

Con esa tranquilidad que da saber que las cosas se están haciendo bien, que la plantilla tiene potencial y que los resultados están acompañando, Joseba Fernández pensó más en el medio plazo que en el futuro inmediato y fue probando diferentes alineaciones y dando regatas a esos jóvenes por los que debe pasar el porvenir de la 'Erreka'.

La fórmula ha dado sin duda resultados y esta clasificación para La Concha es todo un premio del que disfrutarán los remeros, su afición y el resto de la familia arraunlari.

