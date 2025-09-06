Orio, en la Bandera de La Concha: la 'Txiki' es cada vez mucho más 'haundi'

Aitor González Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:14 Comenta Compartir

Orio siempre es Orio y más en La Concha. Es una máxima que siempre se ha seguido en el mundo del remo y que este año es más aplicable que nunca también a su embarcación femenina, la 'Txiki', que cada vez es mucho más 'haundi'.

Han terminado en tercera posición la Liga Euskotren, empatadas a puntos con Tolosaldea, segunda, y rara vez han bajado de la tercera posición en una bandera. Pero es que, además, llegan a La Concha con algo de lo que presumir y es el hecho de haber ganado dos ikurriñas en la competición regular. Reinaron en su casa a mediados de julio y firmaron su doblete una semana después en aguas de Castro Urdiales. En un año en el que Arraun Lagunak se lo ha llevado prácticamente todo, tiene mucho mérito haberse hecho con dos triunfos.

La embarcación femenina de Orio no tuvo un invierno sencillo, con una plantilla que costó formar y que no pudo entrenar todo lo que a su técnico, Patxi Francés, le hubiera gustado. Sin embargo, fue poco a poco asentándose y ganando sensaciones hasta el punto de haber estado siempre cerca, al menos en cuanto a posiciones, de la mejor embarcación. Esa fiabilidad que transmiten las oriotarras tiene mucho mérito, porque cuando todas las miradas se dirigían hacia Donostia y Tolosa, ellas han aparecido como una alternativa con mucha solidez. El tiempo logrado el miércoles en aguas donostiarras, el mejor de todos los registrados, habla bien tanto de la tripulación como del momento en el que llegan a una cita siempre marcada en rojo en su calendario.

El mar, la meteorología y el propio remo son muy caprichosos, pero Orio quizás cuente con el hándicap de remar en la segunda tanda sin Arraun ni Tolosaldea, esas dos embarcaciones a las que más directamente ha mirado a lo largo de toda la temporada. Quizás de una tanda a otra todo pueda cambiar, pero las de Francés probablemente hubieran preferido bogar junto a esas dos traineras con las que están llamadas a medirse de tú a tú.

