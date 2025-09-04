Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bandera de La Concha

Este es el orden de salida de la clasificatoria masculina

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:46

Se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha que se disputa esta tarde en formato contrarreloj a las 18.00 horas. Las 21 embarcaciones participantes, divididas en dos grupos, irán saliendo de minuto en minuto, comenzando Cabo, del Grupo A. Hibaik será la primera del Grupo B en tomar la salida y Tirán será la última. El orden es el siguiente:

Grupo A

1- Cabo da Cruz

2- San Juan CMO Valves

3- Bermeo Urdaibai

4- Lekittarra Elecnor

5- Orsa Hondarribia

6- Orio Orialki

7- Ondarroa Kide

8- Zierbena Bahías de Bizkaia

9- Ares

10- Getaria

11- Kaiku

Grupo B

12- Hibaika Susperregi Edukiontziak

13- Zumaia Sukia

14- Lapurdi Antton Bilbao

15- Santurtzi

16- Arkote Occident

17- Chapela Wofco

18- Samertolameu Oversea

19- Zarautz Gesalaga Okelan

20- San Pedro Zubieder Eraikuntzak

21- Tirán

