Este es el orden de salida de la clasificatoria masculina
San Sebastián
Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:46
Se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria masculina de la Bandera de La Concha que se disputa esta tarde en formato contrarreloj a las 18.00 horas. Las 21 embarcaciones participantes, divididas en dos grupos, irán saliendo de minuto en minuto, comenzando Cabo, del Grupo A. Hibaik será la primera del Grupo B en tomar la salida y Tirán será la última. El orden es el siguiente:
Grupo A
1- Cabo da Cruz
2- San Juan CMO Valves
3- Bermeo Urdaibai
4- Lekittarra Elecnor
5- Orsa Hondarribia
6- Orio Orialki
7- Ondarroa Kide
8- Zierbena Bahías de Bizkaia
9- Ares
10- Getaria
11- Kaiku
Grupo B
12- Hibaika Susperregi Edukiontziak
13- Zumaia Sukia
14- Lapurdi Antton Bilbao
15- Santurtzi
16- Arkote Occident
17- Chapela Wofco
18- Samertolameu Oversea
19- Zarautz Gesalaga Okelan
20- San Pedro Zubieder Eraikuntzak
21- Tirán
