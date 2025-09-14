Las mejores imágenes de la Bandera de La Concha
Celebraciones de Arraun Lagunak y Orio, ambiente y los mejores momentos de la competición de remo
Iñigo Arizmendi y Gorka Estrada
Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:44
Las celebraciones de los ganadores: Arraun Lagunak y Orio, además del gran ambiente que se ha vivido en San Sebastián y los mejores momentos de la competición de remo más emblemática del territorio.
Aquí tienes las mejores imágenes de la Bandera de La Concha:
-
1
Las imágenes de la regata femenina
-
2
La celebración de Arraun Lagunak, en imágenes
-
3
Las imágenes de la regata masculina
-
4
Orio celebra por todo lo alto su Bandera de La Concha número 33
-
5
Pasión por la Bandera de La Concha
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.