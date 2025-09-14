Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las mejores imágenes de la Bandera de La Concha

Celebraciones de Arraun Lagunak y Orio, ambiente y los mejores momentos de la competición de remo

Iñigo Arizmendi y Gorka Estrada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:44

Las celebraciones de los ganadores: Arraun Lagunak y Orio, además del gran ambiente que se ha vivido en San Sebastián y los mejores momentos de la competición de remo más emblemática del territorio.

Aquí tienes las mejores imágenes de la Bandera de La Concha:

  1. 1

    Las imágenes de la regata femenina

Ver 66 fotos

  1. 2

    La celebración de Arraun Lagunak, en imágenes

Ver 50 fotos

  1. 3

    Las imágenes de la regata masculina

Ver 34 fotos

  1. 4

    Orio celebra por todo lo alto su Bandera de La Concha número 33

Ver 29 fotos

  1. 5

    Pasión por la Bandera de La Concha

Ver 19 fotos

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  3. 3 La Real salda una deuda con Toshack
  4. 4 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  5. 5 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  6. 6

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  9. 9 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  10. 10 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina

