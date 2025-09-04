Joseba Fernández, emocionado: «Después de 8 años ha llegado la hora de disfrutar»
El técnico sanjuandarra valora muy positivamente la clasificación e incide en la confianza a los jóvenes: «Había muchas ganas de pasar en el pueblo y lo hemos hecho con este nuevo proyecto reforzado»
Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:19
Era el hombre más aclamado en la rampa después del pase de San Juan. Jooseba Fernández, entrenador y remero de los sanjuandarras ha hecho balance ... de lo logrado. «Un pueblo como San Juan rema mucho y había ganas de entrar en el pueblo. De venir de rosa a Donostia, que lo vamos a llenar de rosa. Después de 8 años ha llegado la hora de disfrutar con este nuevo proyecto reforzado y mirando hacia arriba».
Pese a que la temporada ha terminado sobre ruedas, no empezó de la mejor manera y Fernández explica cómo han vivido este proceso. «La verdad es que el año ha sido duro porque empezó mal el verano con muchas lesiones. Nuestros objetivos se alejaron y hemos ido arrastrando todo el verano. Somos un equipo joven y pronto surgieron las dudas, pero con trabajo salimos de abajo, nos relajamos. En agosto hemos ido cambiando y pensando en el proyecto, dando oportunidades a los jóvenes, y pensando en La Concha. Estas características de regata nos favorecen y veníamos muy confiados».
Ahora, la 'Erreka' no tiene ninguna presión y Joseba Fernández cuenta que «vamos a ir a competir con todo. Para la mayoría será su primera Concha. No tenemos ninguna presión y todo lo que venga será positiva. Pasan muchas cosas en La Concha. No se esperan condiciones anormales pero siempre hay algo. Vamos a trabajar y ver hasta dónde llegamos».
Antes que él ha declarado en televisión el remero sanjuandarra Ander Makazaga a la carrera, puesto que el bote estaba deseando encontrarse con la marea rosa que ha invadido la rampa del Muelle: «Nuestro objetivo era La Concha además de hacer una buena liga. Hemos venido con todo y lo hemos hecho».
Makazaga confirma que ha habido nervios en el bote. «Hemos tenido que esperar un montón y habido nervios por haber salido al principio, pero ha salido bien. Llevamos muchos años sin ver la marea rosa y estamos deseando ver al pueblo aquí. Quiero recordar a Arrieta, que nos ha dejado este año y va por él esto», exclama.
