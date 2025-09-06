Hondarribia, en la Bandera de La Concha: El nuevo ciclo no ha empezado mal Hondarribia ha sufrido una profunda transformación en su primer equipo y las expectativas generadas han cambiado

Aitor González Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:17 Comenta Compartir

La 'Ama Guadalupekoa' está viviendo la primera temporada de un nuevo ciclo y lo cierto es que no ha empezado nada mal. Si entendemos que con esta nueva trainera sus expectativas no son las de antes y deben adaptarse al actual potencial de la embarcación, hay que poner en valor su actual quinta posición en la Liga Eusko Label, que Ioseba Amunarriz lidere con solvencia la clasificación de mejor patrón y el hecho de que hayan entrado en La Concha con el cuarto mejor tiempo.

Ahora bien, los aficionados de Hondarribia, acostumbrados a los recibimientos a su trainera o a verla competir (e incluso ganar) en La Concha durante los últimos quince años, pensarán que esta temporada no ha sido en absoluto buena. Pueden tener razón en cierto sentido, pero es que Mikel Orbañanos, a punto de cumplir 25 temporadas en el club, perdió el verano pasado a Manex Alday, Beñat Egiazu, Xabier Etxebeste, Jon Etxaniz, Ander Legazkue, Adrián González, Fernando Ruiz, Battit Ondikola, Bikendi Alza y al patrón Iker de la Linde. ¿La apuesta del club? Incorporar a tres remeros del equipo B, traer a otros tres canteranos que estaban en otras embarcaciones y fichar a tres más. Esa apuesta por la cantera en una plantilla tiene su mérito y merece su tiempo, porque, de todas formas, nunca es sencillo cambiar a nueve remeros.

Ese ciclo triunfal de la 'Ama Guadalupekoa' que ha durado casi quince años con cinco triunfos en La Concha y tres Ligas ha llegado a su fin o, al menos, ha abierto un paréntesis. Este nuevo proyecto, por la edad de sus remeros (doce de ellos nacidos en este siglo) y por el nivel superlativo de otras traineras, exige que se trabaje con tranquilidad, que esa posible nueva etapa dorada de Hondarribia se cocine a fuego lento y con mucha tranquilidad. Tanta que quizá lo lógico sea que el domingo que viene Hondarribia reme en la primera tanda. Y no pasará nada.

Porque, para esta cuadrilla, este domingo será en muchos casos una primera toma de contacto con la Olimpiada del Remo. El jueves, en una clasificatoria con mucho que perder y con unas condiciones complicadas, Amunarriz y sus chavales salieron airosos del envite.

Temas

Bandera de La Concha