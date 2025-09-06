Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La embarcación de Getaria celebra su clasificación en la rampa del Muelle. DE LA HERA
Traineras

Getaria, en la Bandera de La Concha: Hay motivos más que suficientes para la 'Esperantza'

La trainera de Getaria estará un año más en La Concha arropada por su afición y con la calma que da el deber cumplido

Alex López

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Getaria y su embarcación 'Esperantza' son una de esas grandes noticias que ha recibido el remo guipuzcoano en los últimos años. Lo que empezó siendo ... una novedad, casi un milagro por la humildad con la que se trabaja en ese club, es ya una rutina que no sorprende a nadie. La trainera de Getaria ganó el año pasado una bandera en Ondarroa, éste la ha rozado en su propia casa y ha vivido una temporada de transición sin sobresaltos. Y eso es, en este caso, una grata noticia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  4. 4 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  9. 9 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Getaria, en la Bandera de La Concha: Hay motivos más que suficientes para la 'Esperantza'

Getaria, en la Bandera de La Concha: Hay motivos más que suficientes para la &#039;Esperantza&#039;