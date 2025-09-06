Getaria, en la Bandera de La Concha: Hay motivos más que suficientes para la 'Esperantza'

Getaria y su embarcación 'Esperantza' son una de esas grandes noticias que ha recibido el remo guipuzcoano en los últimos años. Lo que empezó siendo ... una novedad, casi un milagro por la humildad con la que se trabaja en ese club, es ya una rutina que no sorprende a nadie. La trainera de Getaria ganó el año pasado una bandera en Ondarroa, éste la ha rozado en su propia casa y ha vivido una temporada de transición sin sobresaltos. Y eso es, en este caso, una grata noticia.

Porque la temporada no se presentaba nada sencilla para la 'Esperantza'. En septiembre hasta ocho remeros causaron baja y no fue sencillo encontrar sus sustitutos. Tanto, que hace unas semanas su entrenador, Ion Larrañaga, reconocía a este mismo periódico que en noviembre no tenían trainera ni gente con la que competir. La primera salida, la más urgente, fue conseguir el compromiso de esos componentes que seguían apostando por remar en Getaria. Después, tuvieron que salir a fichar, porque, aunque la filosofía del club siempre sea mirar hacia casa primero, no es siempre sencillo armar una trainera de élite con la gente del pueblo. En el capítulo de altas, al patrón Ander Etxegoien, getariarra, le acompañaron siete remeros nacidos en otras localidades de Gipuzkoa y que han recalado en Getaria atraídos por un proyecto dirigido en el agua desde hace seis años por Ion Larrañaga.

A lo largo del verano, para una trainera como la 'Esperantza' se presentan todo tipo de situaciones. En las primeras regatas combinaron actuaciones notables con otras que rozaban el aprobado pero, en cualquier caso, dejaban siempre lejos el suspenso. Por ello, con el paso de las regatas, ganaron en tranquilidad y deambularon en una tierra de nadie que para Getaria ha sido una bendición. ¿Por qué? Pues porque le ha permitido ir probando cosas y en agosto ha mostrado una evolución a tener en cuenta.

A punto de campeonar

Los getariarras no pudieron celebrar con los suyos una Bandera que hubiese sido histórica, pero lograr ese segundo puesto tiene mucho mérito y habla muy bien de la buena forma que se le intuye a esta trainera.

La alegría de un pueblo

En el caso de Getaria, su llegada a La Concha, donde remarán por cuarto año consecutivo, en un momento de cierta crisis para otros clubes de Gipuzkoa fue un soplo de aire fresco. Sus aficionados siempre dan color y ambiente a La Concha y eso es de agradecer.

¿Y qué podemos esperar de Getaria en estos dos domingos? La respuesta no es sencilla. Acostumbrada a remar durante la competición regular en la segunda tanda, mañana se encontrará a Orio, Urdaibai y Zierbena como compañeros de viaje en la primera tanda. En las últimas semanas ha terminado por delante de algunas de ellas en varias regatas, pero La Concha es otra historia.

Por ello, el mejor objetivo que puede plantearse la 'Esperantza' con su temporada ya hecha (podría asaltar el quinto puesto de Hondarribia) es disfrutar en Donostia y, luego, la mar y sus propios remeros ya le pondrán en el sitio que merece porque, sin duda, hay motivos para creer en ella.