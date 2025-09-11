Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorka Aranberri carga con varios remos en las instalaciones de Orio. F. DE LA HERA
Gorka Aranberri | Patrón de la 'San Nikolas'

«Si el domingo repetimos la regata del otro día, la bandera será para Orio»

El zarauztarra ha salido victorioso en las cuatro últimas ediciones y puede convertirse en el timonel más laureado de la regata donostiarra

Julen Ensunza

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La popa de la trainera es su hábitat natural. Disfruta como pocos surfeando las olas y por carisma, carácter, ascendencia sobre el grupo y dominio ... de las situaciones de regata para muchos es el mejor patrón del momento. Gorka Aranberri (Zarautz, 4 de marzo de 1987) está en disposición de convertirse el domingo en el timonel más laureado de La Concha superando al mítico Manuel Arrillaga 'Aita Manuel', con el que se encuentra igualado a nueve triunfos. Ha ondeado las últimas cuatro ediciones de la cita donostiarra en el 'Ciudad de San Sebastián' con la 'Sotera' de Santurtzi (2021) y la 'Bou Bizkaia' de Urdaibai (2022, 2023 y 2024) y quiere la quinta. Para ello, Orio deberá superar a una Zierbena que parte con diez centésimas de ventaja tras el primer asalto, con Urdaibai como tercera en discordia, a seis. El zarauztarra está convencido de que la 'San Nikolas' se llevará el gato al agua.

