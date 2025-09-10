Quinta vez en la historia que la diferencia es menor a un segundo

Se tarda más en lanzar un suspiro que esas diez centésimas que Zierbena tiene sobre Orio de cara a la segunda jornada de la ... Bandera de La Concha. Es la diferencia más pequeña en los 146 años de historia de la competición y si ya de por sí apenas otorgan ventaja alguna, el domingo menos aún si se cumplen las previsiones y las olas rondan los dos metros de altura.

Esas 10 centésimas suponen un nuevo mínimo histórico que hasta el pasado domingo recaía en la primera jornada disputada en 1974 tras las 20 centésimas que Orio logró sobre Lasarte-Michelín. Ese año el bote oriotarra, con Juan Lizarralde 'Altxerri' como patrón, aventajó en 20 centésimas a su rival, aunque entonces ambos bogaron en tandas diferentes.

Y, como no podía ser de otra manera, no faltó una pizca de polémica porque en la segunda tanda Lasarte-Michelín sufrió un choque de palas con Hondarribia, cuyo patrón perdió el control de la trainera por las complicadas condiciones del mar, provocando el encontronazo que no impidió que el bote lasartearra llegara en primera posición, con Astillero a 1.40 y la 'Ama Guadalupekoa' a 11.6. Pese al abordaje, el delegado de Lasarte-Michelín no presentó reclamación alguna y los tiempos fueron dados por válidos, lo que hizo que Orio llegara a la segunda jornada con esas 20 centésimas que hizo buenas, ya que el segundo domingo superó a Lasarte-Michelín por 11 segundos.

En Zierbena, desde luego, tienen bien presente lo que le sucedió en 2018. Ese año los galipos se impusieron a Hondarribia en la primera jornada por el escaso margen de 86 centésimas, una desventaja que hoy es la quinta más pequeña de la historia. Como sucedió en 1974, galipos y hondarribiarras remaron en tandas diferentes. Lo hizo en la primera la 'Ama Guadalupekoa', que logró la victoria con claridad. Y lo hizo en la segunda Zierbena, que protagonizó una polémica acción con Urdaibai que descabalgó a la 'Bou Bizkaia' a la última posición tras ser sancionada por un choque de palas que se produjo en la calle de Zierbena, pero que según los bermeotarras fue provocado deliberadamente por el patrón Borja Gómez, lo que les llevó a presentar una reclamación que no prosperó, lo que les obligó a remar en la segunda jornada en la primera tanda al equiparar su crono al de la última clasificada.

El caso es que Zierbena logró el mejor tiempo por esas 86 centésimas que no pudo defender en una segunda jornada para el recuerdo por el vibrante duelo que mantuvieron los galipos con Hondarribia. En el largo de ida Zierbena cogió ventaja y llegó a la ciaboga con tres segundos de ventaja, casi cuatro sumando la renta de la primera jornada, por defender en el largo de vuelta. Todo parecía estar de cara.

Aquel largo de vuelta

Sin embargo, en popare la 'Ama Guadalupekoa', con un Amunarriz imperial, fue cazando olas para llegar prácticamente a la par a unos metros fiales de infarto en los que una última ola dio la victoria a los verdes por 1.76, suficiente para enjugar su desventaja e imponerse por únicamente 90 centésimas.

Este domingo Zierbena y Orio partirán prácticamente de cero. Todo o nada en dos largos en los que el estado de la mar, y el sorteo de calles previo en el Ayuntamiento, puede marcar el desarrollo de la regata. Zierbena está ante la oportunidad histórica de conquistar su primera Bandera de La Concha, mientras Orio aspira a lograr la 33 ocho años después de la última -tambié ncon Gorka Aranberri en la popa- y mantener vigente una racha desde el siglo pasado en la que ha sido capaz de ganar al menos una Bandera de La Concha en cada década.